Новий рік у РФ. Соцмережі пишуть про «бавовну» у багатьох російських містах

В Росії неспокійно проходить новорічна ніч

Російські міста під звуки вибухів зустрічають Новий рік. Російські пабліки повідомляють про вибухи у ряді російських міст. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляють про вибухи у Воронежі, Бєлгороді, Ростовській та Курській областях.

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Також є інформація про оголошення повітряної тривоги у Москві.

Поки що офіційної інформації про вибухи в російських містах немає.

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Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, ракетний обстріл російських терористів 31 грудня був спрямований на цивільну інфраструктуру України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей.