Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Воронежі в районі місцевого аеродрома прогриміли вибухи (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Воронежі в районі місцевого аеродрома прогриміли вибухи (відео)
На аеродромі базується полк фронтових бомбардувальників Су-34
фото ілюстративне

У російському Воронежі неспокійна ніч

У російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Цікаво, що на аеродромі Балтімор базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Росіяни пишуть, що на аеродромі лунає повітряна тривога. Офіційної інформації щодо вибухів на ворожому аеродромі поки немає.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Читайте також: Кияни показали уламки дронів, які їм прилетіли у вікна (фото)
Теги: вибух росія війна обстріл Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі служби Києва прямують на місце вибуху
Віталій Кличко підтвердив нічний обстріл Києва
Сьогодні, 01:15
Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік
Після ворожих обстрілів Києва госпіталізували 19-річного чоловіка – Кличко
Сьогодні, 01:37
Росія здатна максимум на 2-3 потужних удари з високоточного озброєння
Окупанти змінили тактику обстрілів через дефіцит боєприпасів – розвідка
Вчора, 23:49

Соціум

У Воронежі в районі місцевого аеродрома прогриміли вибухи (відео)
У Воронежі в районі місцевого аеродрома прогриміли вибухи (відео)
Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж
Лондон у синьому та жовтому. Як світ зустрів 2023 рік: фоторепортаж
У Берліні зафіксовано безпрецедентну кількість нападів на пожежні бригади
У Берліні зафіксовано безпрецедентну кількість нападів на пожежні бригади
Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
Пропагандистка Сімоньян зізналася, чого найбільше боялася на Новий рік
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
Королева Данії у новорічній промові звернулася до українців
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину
У військових елітах Ірану назріває розкол – названо причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова
45K
День народження Степана Бандери. Збулося його пророцтво
32K
Поліцейські знайшли на спортивному майданчику уламки російського дрона із цинічним написом
21K
У столиці в новорічну ніч повітряна тривога тривала більше чотирьох годин
15K
Дрони-камікадзе атакують: у Києві та багатьох областях оголошено повітряну тривогу
8935
Через ракетні удари окупантів постраждали корпуси університету Шевченка в Києві (фото)

Новини

Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Вчора, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
Вчора, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
Вчора, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
Вчора, 17:10
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Вчора, 16:42
Чехія скасувала угоду з Росією про спільні ядерні дослідження
Вчора, 16:20

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту