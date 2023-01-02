У Воронежі в районі місцевого аеродрома прогриміли вибухи (відео)

У російському Воронежі неспокійна ніч

У російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Цікаво, що на аеродромі Балтімор базується полк фронтових бомбардувальників Су-34.

Росіяни пишуть, що на аеродромі лунає повітряна тривога. Офіційної інформації щодо вибухів на ворожому аеродромі поки немає.

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Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.