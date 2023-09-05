«Бавовна» в Росії: удар дрона потрапив на відео

Оприлюднене у соцмережі відео може свідчити про те, що дрон досяг своєї цілі

Російські телеграм-канали оприлюднили відео вибуху у Тверській області у результаті нібито знищення безпілотника.

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На відео видно, що вибух стався на землі, що може свідчити про те, що дрон досяг-таки своєї цілі.

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Міноборони Росії звітує, що «український безпілотний літальний апарат перехоплено над територією Тверської області».

«Вранці 5 вересня припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – заявляє міноборони країни-агресорки.

Нагадаємо, уночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою, Московською і Тверською областями.