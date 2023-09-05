Росія заявила про збиття безпілотників біля Москви
Мер Москви Собянін скаржиться, що безпілотники нібито «намагалися здійснити атаку на Москву»
Вночі 5 вересня росіяни вчергове заявили про збиття безпілотників, цього разу нібито над Калузькою і Московською областями. Про це повідомляє міноборони РФ.
«5 вересня близько 03.00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.
Як стверджує російське відомство, черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат нібито було знищено над територією Калузької області.
Мер Москви Собянін заявив, що, крім безпілотника в Калузькій області, було ще нібито знищено БпЛА в Істринському районі (Московська область – «Главком»). За його словами, дрони «намагалися здійснити атаку на Москву». Зазначається, що на місці збиття перебувають екстрені служби. Постраждалих та руйнувань немає.
Згодом Собянін додав, що ще один безпілотник знищили у Тверській області в районі Завідово.
Зазначимо, що раніше низка московських аеропортів призупинила свою роботу. Зазначається, що зачинено аеропорти «Внуково», «Домодєдово» та «Шереметьєво». Затримано рейси на виліт та на приліт. За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Москві вчергове запроваджено план «Килим».
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