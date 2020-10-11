  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ґрета Тунберг закликала голосувати проти Трампа

    • Розсилка
    Ґрета Тунберг закликала голосувати за Байдена - Ґрета Тунберг закликала голосувати проти Трампа
    Ґрета Тунберг закликала голосувати за Байдена

    Ґрета Тунберг агітувала за Байдена для допомоги клімату

    Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг закликала на президентських виборах у США голосувати за конкурента чинного глави Білого дому Дональда Трампа – Джо Байдена

    Про це Тунберг написала у twitter.

    Ґрета закликала американців голосувати на виборах президента США за кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена, щоб допомогти клімату на планеті.

    «Я ніколи не займаюся партійною політикою. Але майбутні вибори в США виходять за рамки всього цього. Ви всі просто зорганізуйтеся і нехай усі проголосують за Байдена» – написала Тунберг.

    Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував екоактивістів та закликав Тунберг «охолонути і попрацювати над тим, як впоратися зі своїм гнівом».

    Байден, навпроти, високо оцінював зусилля активістки в боротьбі з кліматичними змінами.

    Президентські вибори в США відбудуться 3 листопада.

    США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп партії президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies