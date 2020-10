Ґрета Тунберг закликала голосувати проти Трампа

Ґрета Тунберг агітувала за Байдена для допомоги клімату

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг закликала на президентських виборах у США голосувати за конкурента чинного глави Білого дому Дональда Трампа – Джо Байдена

Про це Тунберг написала у twitter.

Ґрета закликала американців голосувати на виборах президента США за кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена, щоб допомогти клімату на планеті.

«Я ніколи не займаюся партійною політикою. Але майбутні вибори в США виходять за рамки всього цього. Ви всі просто зорганізуйтеся і нехай усі проголосують за Байдена» – написала Тунберг.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O