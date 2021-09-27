Вибори в Німеччині: партія влади показала найгірший результат від 1949 року

За результатами екзитполів, партія Меркель набирає 24%

На останніх виборах до німецького парламенту партія влади показала найгірший результат з 1949 року. Про це пише Associated Press.

У неділю, 26 вересня, в Німеччина відбулися парламентські вибори. Громадяни обирали новий склад Бундестагу.

Згідно з результатами екзитполів блок Ангели Меркель «Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз» набирає 24% і з невеликим відставанням програє Соціал-демократичній партії (26%).

Результат блоку Меркель є найгіршим від 1949 року, оскільки у післявоєнній Німеччині ніколи раніше партія влади не набирала менше 31% голосів. Це також є найгіршим результатом правоцентристського блоку.

Зазначиво, Федеральна виборча комісія (ІК) Німеччини опублікувала перші офіційні результати виборів в Бундестаг.

Нагадаємо, згідно з опублікованими результатами екзитполів на виборах до парламенту Німеччини не змогли назвати лідера голосування. У консервативного блоку ХДС/ХСС і соціал-демократів по 25% голосів. На третьому місці – «зелені», які набрали 15%.

Додамо, що ексглава МЗС та колишній посол України у ФРН Павло Клімкін спрогнозував, що «рутинна» німецька політика щодо України після парламентських виборів 26 вересня не зміниться.