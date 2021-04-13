Байден вирішив не змінювати посла США в РФ, – CNN

Байден замислювався про заміну посла, але вирішив зберегти його на посаді

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не звільняти з посади посла США в РФ Джона Саллівана. Це сталося на тлі загострення відносин двох країн і ескалації на Донбасі. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Білому домі.

За даними телеканалу, Саллівана вважають надійною людиною. Але при цьому США планують посилювати тиск на Росію.

Також колишній посол США в Росії Джон Теффт повідомив, що Адміністрація Байдена «вирішила, що професіоналізм, продемонстрований Салліваном – це найцінніша річ у ситуації, коли відбуваються політичні зміни у відносинах США і РФ».

Джона Саллівана призначили послом США в РФ при президентові Дональді Трампі. Байден замислювався про заміну посла, але вирішив зберегти його на посаді.