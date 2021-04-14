Байден вперше виступить з промовою перед Конгресом

Байден вперше виступить в Конгресі в якості президента США

Американський лідер отримає можливість представити свій план з модернізації інфраструктури на $2,3 трлн, який є предметом спору в конгресі

Президент США Джо Байден прийняв запрошення спікера палати представників Ненсі Пелосі виступити 28 квітня з промовою в конгресі. Про це повідомив Білий дім.

Лист американському лідеру з пропозицією «поділитися своїм баченням вирішення проблем і можливостей» на спільному засіданні нижньої і верхньої палат Конгресу Пелосі опублікувала раніше у вівторок.

«Президент прийняв запрошення <...> виступити на спільній сесії Конгресу 28 квітня – напередодні його стоденного перебування на президентській посаді», – цитує представника Білого дому Reuters.

Таким чином Байден вперше виступить в Конгресі в якості президента США.

Як зазначає агентство, американський лідер отримає можливість представити свій план з модернізації інфраструктури на $2,3 трлн, який є предметом спору в Конгресі.

Проект передбачає оновлення аеропортів, поліпшення міського транспорту, будівництво нових доріг.

Профінансувати ініціативу Байдена передбачається багато в чому за рахунок підвищення податку на прибуток корпорацій – точніше, скасування його зниження, проведеного при його попереднику Дональда Трампа.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

Тим часом, як повідомляє українська розвідка, Росія за тиждень перекинула 250 військових на Донбас.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася. РФ кілька тижнів поспіль нарощує свої війська і техніку біля українських кордонів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського вторгнення.

Також за даними розвідки Міноборони України, Росія збільшує ударне угруповання навколо українських кордонів.

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