Оточення Трампа таємно співпрацює зі штабом Байдена, – CNN

Соратники Дональда Трампа готуються до мирної передачі влади

Люди з адміністрації чинного президента США Дональда Трампа таємно співпрацюють зі штабом його опонента на президентських виборах від демократів Джо Байдена для того, щоб мирно передати владу в разі перемоги останнього.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Зазначається, що керівник апарату Білого дому Марк Медоуз та помічник президента США Дональда Трампа, який відповідає за політичну координацію у резиденції Крістофер Ліддел уже декілька місяців співпрацюють з виборчим штабом Джо Байдена. Їхня мета – зробити передачу влади такою, що не завдала б шкоди державному апарату.

Однак навіть за умови співпраці Білого дому зі штабом демократів команда Байдена готується до можливих перешкод з боку Трампа та його адміністрації. Трамп неодноразово заявляв, що готовий оскаржити результати виборів, а голосування поштою, на його думку, не може гарантувати проведення чесних виборів і захистити від обману та маніпуляцій.

Як повідомляють джерела CNN, у перехідній команді Байдена вже щонайменше 150 осіб, а якщо демократ переможе, то до інавгурації новообраного президента вона може збільшитися до 300 людей.

Нагадаємо, за два дні голосування на виборах в США демократ Джо Байден випереджає президента Дональда Трампа, але кандидат від Республіканської партії зберігає надії на перемогу завдяки високим шансам у штатах, що вагаються.

Як відомо, вибори президента США відбудуться 3 листопада. Станом на п'ятницю 30 жовтня достроково на виборах президента проголосували 85 мільйонів осіб.

До слова, 28 жовтня кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден достроково проголосував у штаті Делавер.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Зазначимо, на виборах 3 листопада будуть обиратися президент і віцепрезидент, всі 435 членів Палати представників і третина Сенату Конгресу, губернатори 13 штатів і територій.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.