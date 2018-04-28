Без передньої стійки шасі: військовий літак успішно приземлився під Москвою

Приземлення відбулося після того, як судно літало над російською столицею, спалюючи паливо

Аварійний військовий літак Іл-38 успішно приземлився у підмосковному аеропорту Жуковський. Про це інформує Mash. За даними видання, приземлення відбулося «ювелірно». «Смугу «запінили» перед посадкою. Ніхто з людей, що знаходилися на борту, не постраждав», - йдеться у повідомленні. Раніше стало відомо, що у



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Іл-38SD ВМС Індії

Приземлення відбулося після того, як судно літало над російською столицею, спалюючи паливо

Аварійний військовий літак Іл-38 успішно приземлився у підмосковному аеропорту Жуковський. Про це інформує Mash.

За даними видання, приземлення відбулося «ювелірно».

«Смугу «запінили» перед посадкою. Ніхто з людей, що знаходилися на борту, не постраждав», - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у підмосковному Жуковському готується до аварійної посадки військовий протичовновий літак Іл-38, що належить військово-морським силам Індії. У Підмосков'ї він виконував плановий політ після штатного технічного обслуговування. Судно певний час літало у Підмосков’ї, випрацьовуючи паливо.

Видання Mash оприлюднило відео того, як літак випрацьовував паливо у небі.

Іл-38 (по класифікації МО США і НАТО May) — протичовновий літак, розроблений в ДКБ Іллюшина на основі пасажирського Іл-18В. Літак призначений для самостійного або спільного з протичовновими кораблями пошуку і знищення підводних човнів, для морської розвідки, пошуково-рятувальних операцій, постановки мінних загороджень.

Перший політ виконаний 27 вересня 1961 р. Серійне виробництво машини здійснювалося на машинобудівному заводі у Москві з 1967 до середини 1970-х років. Всього побудовано 65 машин.