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    Без передньої стійки шасі: військовий літак успішно приземлився під Москвою

    Приземлення відбулося після того, як судно літало над російською столицею, спалюючи паливо
    Аварійний військовий літак Іл-38 успішно приземлився у підмосковному аеропорту Жуковський. Про це інформує Mash. За даними видання, приземлення відбулося «ювелірно». «Смугу «запінили» перед посадкою. Ніхто з людей, що знаходилися на борту, не постраждав», - йдеться у повідомленні. Раніше стало відомо, що у
    • Вчора, 20:17
    • Розсилка
    Іл-38SD ВМС Індії
    Іл-38SD ВМС Індії

    Приземлення відбулося після того, як судно літало над російською столицею, спалюючи паливо

    Аварійний військовий літак Іл-38 успішно приземлився у підмосковному аеропорту Жуковський. Про це інформує Mash.

    За даними видання, приземлення відбулося «ювелірно».

    «Смугу «запінили» перед посадкою. Ніхто з людей, що знаходилися на борту, не постраждав», - йдеться у повідомленні.

    Раніше стало відомо, що у підмосковному Жуковському готується до аварійної посадки військовий протичовновий літак Іл-38, що належить військово-морським силам Індії. У Підмосков'ї він виконував плановий політ після штатного технічного обслуговування. Судно певний час літало у Підмосков’ї, випрацьовуючи паливо.

    Видання Mash оприлюднило відео того, як літак випрацьовував паливо у небі.

    Іл-38 (по класифікації МО США і НАТО May) — протичовновий літак, розроблений в ДКБ Іллюшина на основі пасажирського Іл-18В. Літак призначений для самостійного або спільного з протичовновими кораблями пошуку і знищення підводних човнів, для морської розвідки, пошуково-рятувальних операцій, постановки мінних загороджень.

    Перший політ виконаний 27 вересня 1961 р. Серійне виробництво машини здійснювалося на машинобудівному заводі у Москві з 1967 до середини 1970-х років. Всього побудовано 65 машин.

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