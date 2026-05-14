Окупанти всю ніч били по Київщині: є постраждалі, пошкоджено будинки

glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: ДСНС Харківщини (ілюстративне)
Усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОВА Миколу Калашника.

«На жаль, у Бориспільському районі постраждали п’ятеро людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще трьом жінкам медичну допомогу надали на місці. Також у Фастівському районі травмовано жінку 1984 року народження. Медична допомога надана на місці», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз наслідки атаки фіксуються у шести районах області:

  • У Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі та двох автомобілів.
  • В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки.
  • У Броварському районі – три приватні будинки, автомобіль та підприємство.
  • У Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість автомобілів, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.
  • У Фастівському районі пошкоджено багатоповерховий будинок.
  • У Білоцерківському районі – приватний будинок.

«У багатьох місцях триває ліквідація пожеж. Всі оперативні служби працюють безперервно. Разом із громадами та партнерами вже організовуємо допомогу людям, чиє житло постраждало. Ворог вкотре воює проти самого життя. Хоче посіяти страх і зламати нас. Але Київщина вистояла і тримається. Ми допоможемо кожній постраждалій родині, відновимо все пошкоджене та обов’язково станемо ще сильнішими», – додав Калашник.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Теги: Київщина війна

