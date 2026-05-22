Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники масовано атакували російський Ярославль

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
У Ярославлі пролунало щонайменше 15 вибухів
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Виїзд із Ярославля у бік Москви перекрили через масштабну атаку безпілотників

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.

Місцеві мешканці повідомили, що близько 01:30 ночі в місті увімкнулися сирени тривоги, після чого пролунало від 15 до 20 потужних вибухів. Очевидці зафіксували яскраві спалахи в небі, а від вибухових хвиль у житлових кварталах масово спрацювала сигналізація на автомобілях.

Через вибухи та загрозу нових ударів влада була змушена запровадити екстрені заходи безпеки. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про повне перекриття автомобільного руху на виїзді з міста в напрямку Москви. Транспортний потік зупинили на ділянці траси М-8, починаючи від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Очільник регіону закликав громадян категорично утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Оскільки небезпека ударів БпЛА в області досі зберігається, обмеження торкнулися й авіасполучення. Місцевий аеропорт Ярославля повністю призупинив роботу – летовище тимчасово не приймає та не відправляє жодних рейсів.

Як відомо, під удар дронів 17 травня потрапили технопарк «Елма» у Зеленограді (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногірська наливна станція у селі Дурикіне (великий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво, де виникла пожежа в районі третьої злітно-політ.

Ціллю атаки також був Московський нафтопереробний завод в Капотні та МКБ «Райдуга» в Дубні, що займається розробкою крилатих ракет. 

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.

Теги: безпілотник вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радянська влада сповістила жителів про катастрофу лише ввечері 28 квітня
Чорнобиль: катастрофа, що добила СРСР
26 квiтня, 12:52
Підозрюваний передавав дані про військову підтримку України, вів розвідку в Німеччині та готував можливі диверсії
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
29 квiтня, 12:30
У 2021 році Шевцова неодноразово ставала призером всеросійських та міжнародних змагань
Титулована вершниця відмовилася від російського громадянства
2 травня, 14:15
О 00:05 у Дніпрі пролунав вибухи, існувала загроза БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
6 травня, 02:07
Після військового перевороту 2021 року Малі розірвала відносини з Францією та залучила до співпраці Росію
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази
6 травня, 17:20
Під керівництвом Меркель Німеччина та її енергоємні великі промислові підприємства стали залежними від Москви
Меркель може стати посередницею між Європою та РФ – Spiegel
12 травня, 17:24
Левову частку виставлених на торги вантажів становить продукція маріупольських металургійних комбінатів
Росіяни продають двісті тисяч тонн металу з Маріуполя
16 травня, 06:40
Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна
Чоловік із ножами захопив трон в Ермітажі і звернувся до Путіна
18 травня, 02:45
Аналітик заявив, що стратегічні цілі Кремля стають усе менш досяжними
CNN: Путін планував захопити Україну, але тепер вимушений захищати Росію
20 травня, 13:21

Соціум

Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
Безпілотники масовано атакували російський Ярославль
У Гондурасі вбито щонайменше 16 людей внаслідок двох стрілянин
У Гондурасі вбито щонайменше 16 людей внаслідок двох стрілянин
Російським школярам даватимуть додаткові бали за вміння керувати дронами
Російським школярам даватимуть додаткові бали за вміння керувати дронами
Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб
Європа зафіксувала рекордне зростання венеричних хвороб
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
Зафіксовано шахрайські звернення до міжнародних партнерів нібито від Умєрова
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»
У Росії загинув мільярдер із списка Forbes, який очолював раду директорів «Балтійської паливної компанії»

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Вчора, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Вчора, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua