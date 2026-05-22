Безпілотники масовано атакували російський Ярославль

Виїзд із Ярославля у бік Москви перекрили через масштабну атаку безпілотників

У ніч на 22 травня російський Ярославль зазнав масованої атаки безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на губернатора Ярославської області Михайла Євраєва.

Місцеві мешканці повідомили, що близько 01:30 ночі в місті увімкнулися сирени тривоги, після чого пролунало від 15 до 20 потужних вибухів. Очевидці зафіксували яскраві спалахи в небі, а від вибухових хвиль у житлових кварталах масово спрацювала сигналізація на автомобілях.

Через вибухи та загрозу нових ударів влада була змушена запровадити екстрені заходи безпеки. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв оголосив про повне перекриття автомобільного руху на виїзді з міста в напрямку Москви. Транспортний потік зупинили на ділянці траси М-8, починаючи від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною дорогою. Очільник регіону закликав громадян категорично утриматися від поїздок у цьому напрямку.

Оскільки небезпека ударів БпЛА в області досі зберігається, обмеження торкнулися й авіасполучення. Місцевий аеропорт Ярославля повністю призупинив роботу – летовище тимчасово не приймає та не відправляє жодних рейсів.

Як відомо, під удар дронів 17 травня потрапили технопарк «Елма» у Зеленограді (підприємство електронної та оптичної промисловості), Сонячногірська наливна станція у селі Дурикіне (великий об’єкт зберігання та перевалки нафтопродуктів) та аеропорт Шереметьєво, де виникла пожежа в районі третьої злітно-політ.

Ціллю атаки також був Московський нафтопереробний завод в Капотні та МКБ «Райдуга» в Дубні, що займається розробкою крилатих ракет.

Раніше російський сенатор, екскерівник «Роскосмосу» та командир Центру спеціального призначення безпілотних систем «Барс-Сармат» Дмитро Рогозін прокоментував нічну атаку, під час якої над регіонами Росії нібито було збито рекордні 556 БпЛА.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно із Силами оборони України провели комплексну далекобійну спецоперацію, завдавши масованих ударів по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації та в тимчасово окупованому Криму. Виконуючи завдання президента України, українські дрони та ракетні комплекси уразили підприємство воєнно-промислового комплексу і три об'єкти нафтової логістики у Московській області, а також розгромили систему ППО та аеродромну інфраструктуру на півострові.