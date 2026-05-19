Міністерство оборони прискорює виробництво озброєння для бойових літаків

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Україна та Коаліція повітряних сил масштабують авіаційне озброєння

Міністерство оборони України спільно з міжнародними партнерами розгортає масштабну роботу над прискоренням виробництва та постачання сучасного озброєння для української бойової авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони України.

Повідомляється, що лля реалізації цього завдання відомство провело спеціалізований захід Industry Day. До обговорення залучили представників провідних іноземних оборонних компаній, а також офіційні делегації держав-учасниць Коаліції спроможностей повітряних сил.

«Українські розробники представили власні напрацювання у сфері авіаційних боєприпасів і засобів ураження. Наше завдання – разом із міжнародними партнерами максимально скоротити шлях від ідеї до застосування технологічного рішення на полі бою», – йдеться в повідомленні Міноборони України.

Українські конструктори та розробники представили партнерам власні унікальні напрацювання у двох ключових сферах:

Новітні авіаційні боєприпаси вітчизняного зразка;

Високотехнологічні засоби ураження для оснащення літаків.

У міністерстві наголосили, що Коаліція спроможностей повітряних сил продовжує системно працювати над комплексним захистом українського неба.

«Коаліція спроможностей повітряних сил працює для посилення захисту нашого неба: підготовки українських пілотів і техніків, передання сучасних літаків, розвитку аеродромної інфраструктури та сервісу», – повідомляє міністерство.

«Главком» писав, що в Україні розробили першу власну керовану авіаційну бомбу, яка успішно пройшла всі етапи випробувань і вже готова до використання на фронті. Українська авіабомба має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску.

Нагадаємо, Україна розпочала впровадження нового рівня «малої» протиповітряної оборони, заснованого на дистанційному керуванні дронами-перехоплювачами. рік тому через кластер Brave1 було ініційовано розвиток і тестування технології віддаленого управління такими системами. Наразі вже зафіксовано практичні результати їх застосування.

До слова, Україна готує технологічний «сюрприз» для російських військ на фронті, а успішні переговори можливі лише за умови сили Збройних сил. Буданов підкреслив, що війна перейшла у фазу, коли просте нарощування кількості безпілотників вже не дає суттєвого ефекту. Обидві сторони фактично досягли межі у використанні нинішніх технологій управління дронами.