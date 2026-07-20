Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Bild: у Німеччині зірвано акцію правих на честь операції «Валькірія»

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
google social img telegram social img facebook social img
Bild: у Німеччині зірвано акцію правих на честь операції «Валькірія»
фото з відкритих джерел
Тобіас Коренке назвав лицемірством

Родич антинацистських заколотників пояснив свою позицію

У берлінському районі Тіргартен чоловік завадив членам ультраправої німецької політичної партії «Альтернатива для Німеччини» вшанувати пам'ять учасників операції «Валькірія» поблизу комплексу Бендер-блок, пошкодивши їхній траурний вінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецький таблоїд Bild.

Інцидент стався 20 липня. Нащадок учасника антигітлерівського підпілля Дітріха Боннгеффера, Тобіас Коренке не дозволяв політикам покласти свій вінок. Його намагалася затримати служба безпеки, але тим не менш, чоловік зумів його пошкодити. 

«Багато нащадків, і я в тому числі, відчувають справжню лють, коли бачать, що партія АдН тут покладає вінки. Ми цього тут не допустимо», – пояснив чоловік свій вчинок.

До цього в коментарі газеті Frankfurter Rundschau Коренке казав, що його предки виступали «проти всього того, за що виступає партія АдН». У пресслужбі партії заявили, що її, як представлену в Бундестазі, силу запрошують на офіційні пам'ятні заходи.

Крім того, в АдН назвали дії Коренки «провокацією» та «оскверненням пам'яті всіх жертв нацизму». Водночас партійне керівництво має намір оскаржити дії охоронців, оскільки вони перевищили повноваження під час затримання чоловіка.

Зауважимо, що Бендер-блок є одним з головних місць пам'яті німецького опору нацизму. Саме у дворі цього комплексу в ніч після провалу операції «Валькірія» розстріляли полковника вермахту Клауса фон Штауффенберга та інших учасників змови, зокрема генерала Людвіга Бека. У числі учасників також був і теолог Дітріх Бонгеффер, якого було страчено в концтаборі Флоссенбюрг незадовго до кінця Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше колишній функціонер «Альтернативи для Німеччини» Ной Крігер, справжнє ім'я якого Мурад Дадаєв, анонсував створення в лавах окупаційних військ РФ батальйону з громадян Німеччини. Він також використав у дописі супроводив гасло Вермахту «З нами Бог» та гаслом військ СС «Моя честь зветься вірністю».

Теги: Друга світова війна Німеччина історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Познань: група поляків побила пенсіонера, який заступився за українця
Познань: група поляків побила пенсіонера, який заступився за українця
Bild: у Німеччині зірвано акцію правих на честь операції «Валькірія»
Bild: у Німеччині зірвано акцію правих на честь операції «Валькірія»
Росія провалила план мобілізації до безпілотних військ
Росія провалила план мобілізації до безпілотних військ
Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot
Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot
У Румунії зафіксовано найнижчий рівень води в Дунаї за 30 років
У Румунії зафіксовано найнижчий рівень води в Дунаї за 30 років
Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї
Зеленський підтвердив ураження логістичних об'єктів і нафтобази в Підмосков'ї

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2026
95K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
74K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
69K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Сьогодні, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua