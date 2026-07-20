Родич антинацистських заколотників пояснив свою позицію

У берлінському районі Тіргартен чоловік завадив членам ультраправої німецької політичної партії «Альтернатива для Німеччини» вшанувати пам'ять учасників операції «Валькірія» поблизу комплексу Бендер-блок, пошкодивши їхній траурний вінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецький таблоїд Bild.

Інцидент стався 20 липня. Нащадок учасника антигітлерівського підпілля Дітріха Боннгеффера, Тобіас Коренке не дозволяв політикам покласти свій вінок. Його намагалася затримати служба безпеки, але тим не менш, чоловік зумів його пошкодити.

«Багато нащадків, і я в тому числі, відчувають справжню лють, коли бачать, що партія АдН тут покладає вінки. Ми цього тут не допустимо», – пояснив чоловік свій вчинок.

До цього в коментарі газеті Frankfurter Rundschau Коренке казав, що його предки виступали «проти всього того, за що виступає партія АдН». У пресслужбі партії заявили, що її, як представлену в Бундестазі, силу запрошують на офіційні пам'ятні заходи.

Крім того, в АдН назвали дії Коренки «провокацією» та «оскверненням пам'яті всіх жертв нацизму». Водночас партійне керівництво має намір оскаржити дії охоронців, оскільки вони перевищили повноваження під час затримання чоловіка.

Зауважимо, що Бендер-блок є одним з головних місць пам'яті німецького опору нацизму. Саме у дворі цього комплексу в ніч після провалу операції «Валькірія» розстріляли полковника вермахту Клауса фон Штауффенберга та інших учасників змови, зокрема генерала Людвіга Бека. У числі учасників також був і теолог Дітріх Бонгеффер, якого було страчено в концтаборі Флоссенбюрг незадовго до кінця Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше колишній функціонер «Альтернативи для Німеччини» Ной Крігер, справжнє ім'я якого Мурад Дадаєв, анонсував створення в лавах окупаційних військ РФ батальйону з громадян Німеччини. Він також використав у дописі супроводив гасло Вермахту «З нами Бог» та гаслом військ СС «Моя честь зветься вірністю».