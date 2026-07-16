Ексчлен німецької партії анонсував новий батальйон РФ з девізом СС

Ноа Крігер (Мурад Дадаєв) в одній зі своїх публікацій в Instagram

Дадаєв: підрозділ «Крігер» опікуватиметься дронами, а не братиме участь у штурмах

Ексфункціонер німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Ноа Крігер, справжнє ім'я якого Мурад Дадаєв, анонсував створення в лавах армії РФ батальйону з громадян Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Insider.

Уродженець Чечні Дадаєв, відомий під псевдонімом Ноа Крігер, заявив у своєму Instagram, що найближчим часом офіційно зареєструє підрозділ під назвою «Крігер». За його словами, головним завданням майбутнього батальйону стане не участь у штурмах, а протидія безпілотникам.

«Як я і обіцяв, найближчим часом я створю наш так званий німецький батальйон. Усе офіційно, там ми зможемо захищати наші німецькі цінності», – написав Крігер у своєму Instagram.

Дадаєв запросив охочих приїхати до Росії, щоб обговорити вступ до підрозділу, і одразу окреслив критерії відбору. Знання німецької мови є бажаним, а партійна належність, національність чи релігія значення не мають.

«Наш підрозділ не перебуватиме безпосередньо на фронті, ми радше відповідатимемо за безпілотники. Бойовий досвід був би перевагою. Нам потрібні люди, здатні працювати головою», – додав він, описуючи принципи майбутнього батальйону.

Пост із анонсом батальйону Дадаєв супроводив написом «Gott mit uns» («З нами Бог») – прусським військовим гаслом, яке пізніше використовував вермахт під час Другої світової війни. В іншій публікації колишній функціонер AfD вжив фразу «Meine Ehre heißt Treue» («Моя честь зветься вірністю») – гасло військ СС Третього рейху.

фото: сторінка в Instagram Ноа Крігера

За кілька днів до анонсу Дадаєв опублікував фотографію медалі «За ратну доблесть» і посвідчення до неї, оформленого від імені командира загону «Шторм». Ідеться про громадську, а не державну нагороду, яку 2000 року заснувала ветеранська організація «Бойове братство». Достеменно невідомо, чи Дадаєву вручили саме офіційну відзнаку організації, чи підрозділ використав її бланк на власний розсуд.

Нагадаємо, Дадаєв заявляв, що бере участь у війні проти України на боці Росії, і публікував фото та відео у військовій формі зі зброєю на тлі зруйнованих будинків окупованого Бахмута. Навесні 2026 року відділення AfD в Нижній Саксонії розпочало процедуру його виключення з партії після поїздки до Чечні, де Дадаєв зустрічався з віцепрем'єром республіки Ахмедом Дудаєвим і подарував йому кортик люфтваффе зі свастикою. Про подібні призначення в оточенні Кадирова «Главком» вже писав.

Загалом Росія системно розширює вербування іноземців для війни проти України: за оцінками розвідки, Москва планує залучити щонайменше 18,5 тис. іноземних бійців протягом 2026 року, використовуючи для цього як обіцянки високих зарплат, так і ідеологічну риторику.