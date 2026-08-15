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Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ
Українські кіберфахівці атакували Wildberries
фото: ГУР

Кібератака порушила роботу клієнтських сервісів та частково дестабілізувала платіжну інфраструктуру компанії

Фахівці спільноти Cyber Corps провели масштабну кібератаку на цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Операція тривала 10–11 серпня та призвела до перебоїв у роботі низки сервісів компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, попри високий рівень захисту цифрової інфраструктури Wildberries, кіберфахівцям вдалося порушити роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів. Також була частково дестабілізована платіжна інфраструктура та суттєво зросло навантаження на контакт-центри компанії.

Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ фото 1
скриншот: ГУР
Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ фото 2
скриншот: ГУР
Після ударів по складах. Українські кіберфахівці «поклали» Wildberries у РФ фото 3
скриншот: ГУР

Під час збоїв користувачі масово скаржилися на проблеми з роботою сервісів. Зокрема, частина клієнтів не могла здійснювати фінансові операції. У ГУР зазначили, що кібероперація доповнила удари Сил оборони України по логістичних об'єктах Wildberries. За оцінкою розвідки, поєднання фізичних та цифрових атак завдало компанії додаткових збитків.

Нагадаємо, найбільші російські маркетплейси звернулися до уряду РФ із проханням про фінансову підтримку бізнесу, який постраждав унаслідок атак безпілотників. Йдеться, зокрема, про прямі виплати з федерального бюджету та податкові послаблення. Асоціація цифрових платформ, до якої входять Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авіто» та «Купер», 12 серпня направила відповідного листа прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну.

Українські удари по логістичній інфраструктурі російського маркетплейсу Wildberries завдали компанії збитків, які, за різними оцінками, можуть сягати 200 млрд рублів. Аналітики оцінюють прямі збитки маркетплейсу у понад 100 млрд рублів. За найгіршим (для росіян) сценарієм вони можуть зрости до 200 млрд рублів. Водночас через відтік продавців оборот компанії вже скоротився приблизно на 25%.

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Теги: кібератака росіяни Міноборони ГУР розвідка Wildberries

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