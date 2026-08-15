Бензин стає розкішшю? Росіяни влаштовують бійки на АЗС (відео)

У Росії знову б'ються на заправках на тлі дефіциту пального

Проблеми з бензином фіксують у десятках регіонів РФ, а на заправках запроваджують обмеження на продаж пального

На тлі нової хвилі паливної кризи у Росії в соцмережах поширюють відео бійок на автозаправних станціях. Зокрема, кілька таких кадрів з'явилися з Волгограда, де останніми днями водії знову стикаються з чергами на АЗС, про це повідомляє «Главком».

На трьох різних відео зафіксовані сутички безпосередньо на території заправок. На кадрах видно, як росіяни штовхаються та б'ються біля автомобілів і паливних колонок. Водночас достеменно невідомо, що саме стало причиною кожного з конфліктів.

Відео з'явилися на тлі чергового загострення ситуації з пальним у Волгоградській області. Там, як і низці інших регіонів, російська влада та АЗС запроваджують обмеження на продаж пального. Місцеві медіа напередодні повідомляли про черги до працюючих АЗС. Загалом цього тижня про нову хвилю паливної кризи повідомляли щонайменше у 16 регіонах Росії.

Дефіцит бензину та великі черги фіксують, зокрема, у Москві, Краснодарському та Приморському краях, Воронезькій, Ростовській, Рязанській і Саратовській областях.

Водіям встановлюють ліміти на кількість бензину, а подекуди застосовують схеми заправки автомобілів у парні та непарні дні.

Проблеми з пальним у Росії загострилися на тлі нових ударів Сил оборони по російських нафтопереробних підприємствах. Українські БпЛА від початку серпня атакували майже третину великих нафтопереробних заводів Росії. За два тижні під ударами опинилися 10 із 34 великих НПЗ країни-агресорки.

Нагадаємо, раніше у російському Красноярську напередодні візиту Володимира Путіна різко знизилися ціни на бензин. За даними місцевих ЗМІ, вартість пального впала більш ніж на 25%, а аналогічну ситуацію раніше вже фіксували перед поїздкою російського диктатора до Іркутська.

Згодом російський диктатор під час візиту до Новосибірська зупинив кортеж і вийшов до місцевих жителів. Зустріч відбулася біля заправки мережі Teboil, де на той момент не було бензину, а табло з цінами на пальне було вимкнене.