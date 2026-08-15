«Не бачу різниці з Медведчуком». Жадан звернувся до «Хартії» через програму Єрмака

Письменник і військовослужбовець закликав корпус відкрито пояснити рішення долучитися до програми «Адвокат+»

Український письменник та військовослужбовець бригади Національної гвардії «Хартія» Сергій Жадан розкритикував рішення корпусу долучитися до програми «Адвокат+», започаткованої профільним комітетом Національної асоціації адвокатів України під керівництвом колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Жадана у Facebook.

Жадан заявив, що негативно ставиться до участі Єрмака в програмі юридичної підтримки військових. «Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина», – написав він.

Водночас письменник наголосив, що ситуація не повинна перекреслювати роботу та бойовий досвід тисяч військовослужбовців і командирів «Хартії». За його словами, було б «нечесним відхрещуватись від своїх».

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Жадан також закликав корпус відкрито пояснити, чому було ухвалено рішення про участь у програмі. Зазначимо, що письменник приєднався до 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» у березні 2024 року. Там він займається комунікаційною роботою.

Напередодні, 14 серпня, стало відомо, що до «Адвокат+» долучилися всі вісім підрозділів корпусу «Хартія» – шість бригад і два полки. У корпусі заявили, що завдяки програмі підрозділи матимуть «ще надійніший юридичний тил».

Нагадаємо, у березні Андрій Єрмак очолив профільний комітет Національної асоціації адвокатів України. Саме під його керівництвом було започатковано програму «Адвокат+», до якої тепер приєдналася «Хартія». У травні також повідомлялося, що Єрмаку може загрожувати припинення права на адвокатську діяльність через допущені порушення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що В’ячеслав Абрамов, водій колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, працював на підприємстві, яке пов’язують із родинами обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Сам Абрамов підтвердив, що працював у «Керамбуді» та особисто бачив Сергія Медведчука. Водночас він запевнив, що жодних контактів із ним не підтримує.