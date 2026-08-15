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Російський аналог Starlink під загрозою? Нові деталі про удар по Самарі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський аналог Starlink під загрозою? Нові деталі про удар по Самарі
Удар по «Прогресу» міг створити проблеми для військових супутників РФ
фото: Defence Express

Під ударом опинився корпус, де встановлюють електроніку для ракет-носіїв, якими РФ запускає військові супутники

Під час нічної атаки на російську Самару міг бути уражений один із ключових виробничих корпусів ракетно-космічного центру «Прогрес». На підприємстві збирають ракети-носії «Союз-2», які Росія використовує, зокрема, для запуску військових супутників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence Express та OSINT-проєкт «Кіберборошно».

Російська сторона раніше визнала ракетну атаку на промислове підприємство в Самарі. Аналітики Astra за результатами вивчення матеріалів припустили, що удар припав на виробничу територію, де розташовані потужності авіабудівного заводу «Авіакор» та ракетно-космічного центру «Прогрес». Території підприємств безпосередньо межують між собою.

OSINT-аналітики «Кіберборошна» вважають, що під удар міг потрапити корпус 106А, який належить до виробничого комплексу ракет-носіїв «Союз». За їхніми даними, саме в цьому корпусі встановлюють бортове електрообладнання, прилади та друковані плати.

Російський аналог Starlink під загрозою? Нові деталі про удар по Самарі фото 1
ілюстрація: «Кіберборошно»

Йдеться, зокрема, про систему управління, кабельну мережу та приладовий відсік – компоненти, без яких завершити складання ракети неможливо. Поруч розташований корпус 106Б, де відбувається кінцеве складання.

Ракетно-космічний центр «Прогрес» є єдиним місцем складання основної лінійки російських ракет-носіїв «Союз-2». Саме за допомогою цих ракет РФ виводить на орбіту супутники, зокрема військового призначення.

У Defence Express припустили, що потенційне ураження цієї виробничої ділянки могло зачепити так зване bottleneck – «вузьке місце» російської космічної програми. Порушення роботи такого етапу здатне вплинути на весь подальший процес складання ракет-носіїв.

Зокрема, «Союз-2» використовують для виведення на орбіту супутників «Рассвет» – російського проєкту супутникового зв'язку, який позиціонують як аналог Starlink. РФ уже запустила кілька партій таких апаратів.

За словами експерта із супутникового зв'язку Володимира Степанця, угруповання «Рассвет» уже забезпечує щонайменше два сеанси зв'язку над територією України на добу, кожен із яких триває понад годину. 

Нагадаємо, вночі 15 серпня Україна також завдала удару по російському військовому аеродрому «Саваслейка», де базуються літаки-носії ракет, які РФ використовує для атак на українські міста та села. Ааеродром розташований приблизно за 700 км від України. Внаслідок українського далекобійного удару там зафіксовано пошкодження.

Теги: росія росіяни війна завод ракетна атака Starlink

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