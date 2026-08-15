Україна вдарила по аеродрому «Саваслейка», де базуються носії ракет РФ

Саме з Саваслейка злітають винищувачі МіГ, які атакують Україну «Кинджалами»

Зеленський повідомив про нові результати українських далекобійних ударів по військових та стратегічних об'єктах Росії

Україна завдала удару по російському військовому аеродрому «Саваслейка», де базуються літаки-носії ракет, які РФ використовує для атак на українські міста та села. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, аеродром розташований приблизно за 700 км від України. Президент заявив, що внаслідок українського далекобійного удару там зафіксовано результати, однак деталей щодо пошкоджень не навів.

Аеродром «Саваслейка» має важливе значення для російської військової авіації, оскільки звідти злітають винищувачі МіГ, які Росія використовує для ударів по Україні ракетами «Кинджал». «Кинджали» мають дальність понад 2 тис. км, високу швидкість та здатність маневрувати, через що після їхнього запуску в українських містах може залишатися лише кілька хвилин до можливого удару. Перехоплення таких ракет також є складним завданням для протиповітряної оборони.

Сама «Саваслейка» – військовий аеродром із радянських часів. Його ввели в експлуатацію у 1953 році, а за часів СРСР там, зокрема, готували льотчиків країн Варшавського договору. Нині летовище має необхідну інфраструктуру для базування винищувачів-перехоплювачів та залишається важливим об'єктом російської військової авіації.

Крім того, Зеленський підтвердив ураження ракетно-космічного центру «Прогрес» у Самарському регіоні РФ. За його словами, це одне з ключових підприємств у складі «Роскосмосу», яке, зокрема, займалося виробництвом електроніки.

Для удару по «Прогресу» Україна застосувала ракети «Фламінго». Підприємство розташоване приблизно за 900 км від українського кордону.

Також президент повідомив про пошкодження нафтового об'єкта в Усть-Лузі. Відстань до нього від кордону України перевищує 800 км. Зеленський подякував підрозділам, залученим до далекобійних ударів, та наголосив, що їхня мета – зменшення російського воєнного потенціалу.

«Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався», – заявив президент.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна реалізує стратегічну операцію, спрямовану на блокування російського півдня, та планує її розширювати. Водночас Сили оборони продовжують завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військовій логістиці.