Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
Тетяна Монтян з 2021 року проживає на території Росії
фото з відкритих джерел

Рішення Росфінмоніторингу означає накладення обмежувальних заходів на фінансові операції та доступ до банківських рахунків особи

Російська пропагандиста та адвокатка Тетяна Монтян, яка родом з тимчасово окупованого Криму, потрапила до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані відомства.

Підстави для прийняття такого рішення Росфінмоніторинг не розкриває. Відомство не публікує розгорнутих формулювань, обмежуючись персональними даними. «Монтян Тетяна Миколаївна, 29.08.1972 року народження, місто Керч Кримської області УРСР», – вказано в реєстрі.

Рішення відомства означає накладення обмежувальних заходів на фінансові операції та доступ до банківських рахунків особи, внесеної до списку. Для фізичних осіб це серйозне обмеження, яке фактично блокує можливість легально працювати з фінансовою системою Росії.

Як відомо, Тетяна Монтян з 2021 року проживала на території Росії, співпрацювала з державним медіахолдингом «Росія Сьогодні» у ролі колумніста, а також була частим гостем на федеральних телеканалах РФ. Під час ефірів Монтян негативно висловлювалася про Україну та її владу.

Нагадаємо, у середині лютого 2023 року Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру Монтян і викликав її на допит. Вона обвинувачується у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Крім цього, у вересні 2024 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області припинила Тетяні Монтян право на заняття адвокатською діяльністю.

Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
Путіністка Монтян потрапила до російського переліку терористів і екстремістів
