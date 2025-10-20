У Росії були заблоковані рахунки салону краси легенди «Спартака», який підтримує війну

Фінансові проблеми у перукарні Титова почалися у травні цього року

Пропагандисти повідомили, що у Росії були заблоковані п'ять банківських рахунків салону краси легенди московського «Спартака» Єгора Тітова. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що фінансові проблеми у перукарні почалися ще у травні цього року. Тоді ексфутболіст не надав декларацію про доходи, після чого заблокували перший рахунок.

У червні та вересні – ще чотири. Тому що Титов не здав ту саму декларацію, а також розрахунок щодо страхових внесків.

Нагадаємо, Єгор Титов потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що Титов публічно підтримував російську агресію та вбивства громадян України.

25 вересня цього року перед матчем кубка Росії з футболу КАМАЗ – «Спартак» Кострома Єгор Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни.

Акцію було організовано російською букмекерською компанією. Кошти було спрямовано російському фонду для допомоги учасниками російського вторгнення в Україну та їхнім сім'ям.

У складі московського «Спартака» Титов ставав шість разів чемпіоном Росії та є рекордсмен клубу в чемпіонатах Росії за кількістю зіграних матчів. Він двічі визнавався найкращим футболістом Росії.

Журі конкурсу «Чемпіонату Росії з футболу – 20 років» визнало Титова найкращим атакуючим півзахисником російських чемпіонатів 1992-2012 років.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.