Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
Російський підводний човен сплив біля Франції: НАТО сміється, Москва спростовує
фото з відкритих джерел

Підводний човен «Новоросійськ» сплив біля узбережжя Франції, причину інциденту оцінюють по-різному

 

Під час проходження Ла-Маншу російський підводний човен «Новоросійськ» сплив на поверхню, що стало приводом для жартів Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Росія заперечує, що причина була у технічній несправності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням агентства, 13 жовтня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте насміявся з «кульгавого» стану російського підводного човна, який помітили біля французького узбережжя.

«Зараз, фактично, російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання. Яка зміна, порівнюючи з романом Тома Кленсі 1984 року «Полювання на Червоний Жовтень».  Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка», – сказав генсек.

Чорноморський флот РФ заявив, що підводний човен «Новоросійськ» піднявся на поверхню через дотримання правил міжнародної навігації в протоковій зоні Ла-Манш і спростував повідомлення про серйозну технічну несправність.

Підводний човен «Новоросійськ» входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ, оснащений торпедними апаратами та може переносити крилаті ракети «Калібр».

Нагадаємо, що французький фрегат помітив російський підводний човен біля узбережжя Бретані 9 жовтня. НАТО повідомило, що субмарина спливла через технічну несправність і підкреслило, що ситуація перебуває під контролем Альянсу. Інцидент стався у міжнародних водах Атлантичного узбережжя, а Альянс наголосив на готовності захищати союзників у разі загрози.

У Франції перед судом постане капітан нафтового танкера, пов'язаного з так званим «тіньовим флотом» Росії. Судно було затримане французькою владою біля атлантичного узбережжя країни через порушення, пов'язані з його національністю та відмовою екіпажу співпрацювати.

Американський підводний човен NR-1 Nerwin майже 40 років залишався таємним інструментом розвідки проти Радянського Союзу та Росії. За словами військового аналітика Брендона Вайхерта, човен перебував на озброєнні ВМС США з 1969 по 2008 рік і був найкомпактнішим атомним підводним човном у історії американського флоту. NR-1 поєднував у собі функції підводного човна та глибоководного дослідницького апарата, що дозволяло виконувати секретні місії, піднімати вантажі з морського дна та здійснювати шпигунські операції, не беручи участі у бойових діях.
 
 
 


 
 

Читайте також:

Теги: росія флот РФ Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літак з міністеркою оборони Іспанії на борту прямував до авіабази у Литві
Росіяни намагалися збити з курсу літак глави Міноборони Іспанії
24 вересня, 12:50
Трамп виголосив промову на Генеральній Асамблеї ООН
Європейці скептичні до заяв Трампа – Politico
24 вересня, 14:06
Податок на відсотки з депозитів у Росії вже надходить до бюджету для фінансування війни проти України
Російський бюджет стягує податки з депозитів через витрати на війну
25 вересня, 15:11
За словами Сирського, «ми продовжимо цю стратегію»
Сирський назвав пріоритетну стратегію ЗСУ, яка створює кризу в Росії
26 вересня, 13:38
Безпілотники атакували Афіпський НПЗ у ніч з 25 на 26 вересня
Reuters пояснив, чому Трамп нервує через удари по російським НПЗ
27 вересня, 00:37
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23297 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
3 жовтня, 07:22
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
По ТЕЦ у Клинцях Брянської області, ймовірно, завдано ракетного удару
6 жовтня, 01:22
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Вчора, 03:39
Міст, що з'єднує Крим і Росію
Військовий аналітик вважає, що Україна до зими може здійснити несподівані удари в Криму
2 жовтня, 13:46

Політика

«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Польща звинуватила російське подружжя у шпигунстві та підготовці диверсій
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Трамп прибув на мирний саміт у Єгипет, присвячений завершенню війни в Газі
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
Словенія профінансує закупівлю американської зброї для України
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
Поляки розраховують на допомогу однієї країни, якщо Росія нападе: результати опитування
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції
Макрон відмовився йти у відставку на тлі політичної кризи у Франції

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua