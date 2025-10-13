«Кульгавий» підводний човен РФ викликав насмішки НАТО

Підводний човен «Новоросійськ» сплив біля узбережжя Франції, причину інциденту оцінюють по-різному

Під час проходження Ла-Маншу російський підводний човен «Новоросійськ» сплив на поверхню, що стало приводом для жартів Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Росія заперечує, що причина була у технічній несправності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням агентства, 13 жовтня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте насміявся з «кульгавого» стану російського підводного човна, який помітили біля французького узбережжя.

«Зараз, фактично, російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання. Яка зміна, порівнюючи з романом Тома Кленсі 1984 року «Полювання на Червоний Жовтень». Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка», – сказав генсек.

Чорноморський флот РФ заявив, що підводний човен «Новоросійськ» піднявся на поверхню через дотримання правил міжнародної навігації в протоковій зоні Ла-Манш і спростував повідомлення про серйозну технічну несправність.

Підводний човен «Новоросійськ» входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ, оснащений торпедними апаратами та може переносити крилаті ракети «Калібр».

Нагадаємо, що французький фрегат помітив російський підводний човен біля узбережжя Бретані 9 жовтня. НАТО повідомило, що субмарина спливла через технічну несправність і підкреслило, що ситуація перебуває під контролем Альянсу. Інцидент стався у міжнародних водах Атлантичного узбережжя, а Альянс наголосив на готовності захищати союзників у разі загрози.

У Франції перед судом постане капітан нафтового танкера, пов'язаного з так званим «тіньовим флотом» Росії. Судно було затримане французькою владою біля атлантичного узбережжя країни через порушення, пов'язані з його національністю та відмовою екіпажу співпрацювати.

Американський підводний човен NR-1 Nerwin майже 40 років залишався таємним інструментом розвідки проти Радянського Союзу та Росії. За словами військового аналітика Брендона Вайхерта, човен перебував на озброєнні ВМС США з 1969 по 2008 рік і був найкомпактнішим атомним підводним човном у історії американського флоту. NR-1 поєднував у собі функції підводного човна та глибоководного дослідницького апарата, що дозволяло виконувати секретні місії, піднімати вантажі з морського дна та здійснювати шпигунські операції, не беручи участі у бойових діях.











