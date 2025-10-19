Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
фото з відкритих джерел

Російські державні ЗМІ відкрито визнають, що дефіцит бензину починає впливати на більшість водіїв

Російські водії очікують подальшого зростання цін на бензин через атаки на російську паливну інфраструктуру. За даними опитування, проведеного онлайн-платформою WEBBANKIR, 74% росіян помітили підвищення цін на бензин з серпня цього року. 90% опитаних прогнозують подальше зростання вартості пального. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Згідно з результатами опитування, 56% водіїв вважають це зростання значним, а 18,9% зіштовхнулися з проблемами порожніх заправок. Більше 40% водіїв змінили свої звички водіння, а 38% почали купувати дешевше паливо, намагаючись зекономити.

Ціни на бензин в Росії зросли на 10% з початку року, що є найбільшим підвищенням за останні 15 років. Водночас, голова Російської спілки автосервісів Юрій Валько повідомив, що на деяких заправках почали продавати низькоякісне пальне.

Китайська автомобільна компанія Geely Motors звинуватила російські нафтопродукти в низці поломок своїх автомобілів, стверджуючи, що російський бензин містить більше побічних продуктів, ніж бензин, на який розраховані їхні двигуни.

Згідно з оцінками ISW, кампанія України проти російської енергетичної інфраструктури суттєво впливає на внутрішній ринок пального в Росії, сприяючи дефіциту та коливанням цін, що, ймовірно, призведе до зростання інфляції та макроекономічної нестабільності.

Російські державні ЗМІ відкрито визнають, що дефіцит бензину починає впливати на більшість водіїв, що вказує на поглиблення проблеми з постачанням пального в країні.

Як відомо, Російська Федерація може до кінця року опинитися залежною від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.

Нагадаємо, вартість бензину в Росії встановила рекорд, збільшившись на 2,58% у вересні 2025 року – найвищий показник з 2018 року. Річний ріст цін на паливо склав 12,73%, що стало максимальним значенням за останні 14 років.

Теги: нафтопродукти бензин пальне підвищення цін криза росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Левітт, Трамп і його адміністрація продовжать докладати зусиль та «посилено» працювати для завершення війни
Терпіння США щодо війни в Україні вичерпується – Білий дім
Вчора, 18:58
Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
15 жовтня, 18:24
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу
В окупованому Криму дрони атакували нафтобазу (фото, відео)
13 жовтня, 01:25
Зеленський заявив, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети «Томагавк»
Чи може Трамп дати Україні «томагавки»? Президент України дав відповідь
9 жовтня, 10:23
Келлог: Усі повинні слухатися того, що каже президент
Трамп дозволив Україні бити глибоко по Росії – Келлог
29 вересня, 07:26
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Обійшлося без постраждалих
Російські війська обстріляли історичну частину Херсона (відео)
24 вересня, 13:27
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ
Трамп каже, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії РФ
21 вересня, 04:59
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
19 вересня, 19:24

Економіка

Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Німці не підтримують виплату допомоги з безробіття українським біженцям: нове опитування показує зростання критики
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Ціна на російську нафту вперше з весни впала нижче $50 за барель
Золото подорожчало до рекордного рівня
Золото подорожчало до рекордного рівня
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Рекордне зростання цін на каву: що чекає на споживачів
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун
Міністр фінансів США розповів, в яку суму обходиться шатдаун

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua