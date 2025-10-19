Паливна криза в РФ: як реагують російські водії – аналіз ISW

Російські державні ЗМІ відкрито визнають, що дефіцит бензину починає впливати на більшість водіїв

Російські водії очікують подальшого зростання цін на бензин через атаки на російську паливну інфраструктуру. За даними опитування, проведеного онлайн-платформою WEBBANKIR, 74% росіян помітили підвищення цін на бензин з серпня цього року. 90% опитаних прогнозують подальше зростання вартості пального. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Згідно з результатами опитування, 56% водіїв вважають це зростання значним, а 18,9% зіштовхнулися з проблемами порожніх заправок. Більше 40% водіїв змінили свої звички водіння, а 38% почали купувати дешевше паливо, намагаючись зекономити.

Ціни на бензин в Росії зросли на 10% з початку року, що є найбільшим підвищенням за останні 15 років. Водночас, голова Російської спілки автосервісів Юрій Валько повідомив, що на деяких заправках почали продавати низькоякісне пальне.

Китайська автомобільна компанія Geely Motors звинуватила російські нафтопродукти в низці поломок своїх автомобілів, стверджуючи, що російський бензин містить більше побічних продуктів, ніж бензин, на який розраховані їхні двигуни.

Згідно з оцінками ISW, кампанія України проти російської енергетичної інфраструктури суттєво впливає на внутрішній ринок пального в Росії, сприяючи дефіциту та коливанням цін, що, ймовірно, призведе до зростання інфляції та макроекономічної нестабільності.

Російські державні ЗМІ відкрито визнають, що дефіцит бензину починає впливати на більшість водіїв, що вказує на поглиблення проблеми з постачанням пального в країні.

Як відомо, Російська Федерація може до кінця року опинитися залежною від імпорту пального на рівні до 60% без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах.

Нагадаємо, вартість бензину в Росії встановила рекорд, збільшившись на 2,58% у вересні 2025 року – найвищий показник з 2018 року. Річний ріст цін на паливо склав 12,73%, що стало максимальним значенням за останні 14 років.