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Послання Путіна до росіян. Прем’єр Туск зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Послання Путіна до росіян. Прем’єр Туск зробив заяву
Туск переконаний, риторику Путіна потрібно сприймати абсолютно серйозно
фото з відкритих джерел

Туск: «Європа має розуміти, що «гонка озброєнь», яку РФ нав’язує світу, зобов’язує готуватися до потенційних загроз»

Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що усі заяви президента Росії Володимир Путін варто сприймати як його реальні наміри. Про це він сказав у четвер, коментуючи заяви лідера Росії у посланні до Федеральних зборів, повідомляє Onet.

«Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін – щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно. Європа має розуміти, що «гонка озброєнь», яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військового погляду до потенційних загроз. ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв», – додав він. 

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін сьогодні, 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Путін наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Він зауважив, що комплекс «Кинжал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами Володимира Путіна, Росія «скоро його продемонструє».

Як повідомлялося, Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною.

Також Путін визнав, що Україна для нього – питання життя і смерті. На думку Путіна, для Заходу те, що відбувається в Україні, є «лише покращенням свого тактичного становища». 

До слова, президент Росії Володимир Путін найчастіше у зверненнях до Федеральних Зборів використовує слова: «Росія», «повинні», «люди» та «держава».

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Теги: Дональд Туск Польща путін росія

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