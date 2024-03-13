Путін повідомив, за яких умов готовий застосувати ядерну зброю

Російський диктатор заявив, що США розуміють, що якщо вони розмістять війська на території України, Росія розглядатиме цей крок до інтервенції

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія технічно готова до ядерної війни. І він готовий піти на застосування ядерної зброї, якщо США відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на інтерв'ю диктатора.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«З військово-технічного погляду ми, звісно, готові», – заявив 71-річний Путін у відповідь на запитання, чи справді країна готова до ядерної війни.

Президент РФ заявив, що США розуміють, що якщо вони розмістять війська на території України, Росія розглядатиме цей крок до інтервенції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«(У США) достатньо фахівців у галузі російсько-американських відносин і у галузі стратегічного стримування. Тому не думаю, що тут все мчить так у лоб, але ми до цього готові», – заявив Путін.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни зазначається, що застосування Російською Федерацією ядерної зброї в Україні або іншій країні світу малоймовірне. 1 березня міністерство оборони РФ повідомило про успішний навчально-бойовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», оснащеної роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення.

Також у звіті нагадали, що під час свого звернення до Федеральних зборів 29 лютого Путін заявив про наявність у Росії зброї, здатної вдарити по країнах Заходу.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 29 лютого, оголосив послання до Федеральних зборів. Він наголосив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєздатності. Путін зауважив, що комплекс «Кинджал» вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс «Сармат» поставлено до військ і, за словами диктатора, Росія «скоро його продемонструє».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, кандидат в президенти Дональд Трамп заявив, що президент Росії Володимир Путін говорить про застосування ядерної зброї через чинного лідера США Джо Байдена.