Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб

29 протестувальників, четверо дітей і двоє членів іранських сил безпеки були вбиті

Кількість загиблих в результаті насильства, пов'язаного з протестами в Ірані, зросла щонайменше до 35 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Times.

«Ця цифра надійшла від американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency, яке повідомило, що понад 1200 осіб було затримано під час протестів, які тривають вже понад тиждень. За його даними, 29 протестувальників, четверо дітей і двоє членів іранських сил безпеки були вбиті», – йдеться у повідомленні.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars, яке, як вважається, має близькі зв'язки з іранською парамілітарною організацією «Революційна гвардія», в понеділок ввечері повідомило, що під час демонстрацій було поранено близько 250 поліцейських і 45 членів добровольчого загону «Басідж» Революційної гвардії.

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Водночас Алі Хаменеї закликав силові структури до рішучих дій проти демонстрантів, назвавши їх «учасниками заворушень». Заява пролунала на тлі масштабних акцій протесту, спровокованих економічним колапсом та обвалом національної валюти.

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.