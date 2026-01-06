Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб
В Ірані тривають масштабні мітинги
фото: АР

29 протестувальників, четверо дітей і двоє членів іранських сил безпеки були вбиті

Кількість загиблих в результаті насильства, пов'язаного з протестами в Ірані, зросла щонайменше до 35 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Times.

«Ця цифра надійшла від американського інформаційного агентства Human Rights Activists News Agency, яке повідомило, що понад 1200 осіб було затримано під час протестів, які тривають вже понад тиждень. За його даними, 29 протестувальників, четверо дітей і двоє членів іранських сил безпеки були вбиті», – йдеться у повідомленні.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars, яке, як вважається, має близькі зв'язки з іранською парамілітарною організацією «Революційна гвардія», в понеділок ввечері повідомило, що під час демонстрацій було поранено близько 250 поліцейських і 45 членів добровольчого загону «Басідж» Революційної гвардії.

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Водночас Алі Хаменеї закликав силові структури до рішучих дій проти демонстрантів, назвавши їх «учасниками заворушень». Заява пролунала на тлі масштабних акцій протесту, спровокованих економічним колапсом та обвалом національної валюти.

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати.

Читайте також:

Теги: Іран протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
Держдепартамент США опублікував жорстке попередження Росії та Ірану
Сьогодні, 01:32
Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа
Лідер Ірану наказав придушити протести на тлі погроз Трампа
4 сiчня, 07:42
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
2 сiчня, 22:44
Тунберг була заарештована за демонстрацію плаката, підтримуючи заборонену організацію
Поліція заарештувала активістку Тунберг під час пропалестинського протесту у Лондоні
23 грудня, 2025, 23:34
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 2025, 06:17
Протестувальники безперервно рухаються пішохідним переходом
На трасі Київ – Житомир масштабний протест: жителі перекрили рух (відео)
19 грудня, 2025, 16:10
Протест у Томську
Російська молодь вийшла на протест (відео)
14 грудня, 2025, 12:27
Очільник КОВА завітав до протестувальників та контролював процес відновлення світла
У Крюківщині, де мешканці перекривали дорогу через тривалий блекаут, відновлено електропостачання
7 грудня, 2025, 23:58
Поліція затримала чотирьох підозрюваних 6 грудня
Активісти закидали їжею вітрину з королівськими коштовностями в Лондонському Тауері
7 грудня, 2025, 00:15

Соціум

Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб
Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
Біля президентського палацу Венесуели пролунали постріли
Біля президентського палацу Венесуели пролунали постріли
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
У Росії пролунали вибухи: деякі регіони потрапили під атаку БпЛА
Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду
Мадуро вступив у сутичку з протестувальником, виходячи з зали суду
Теракт у Сіднеї: шестеро загиблих були родом з України
Теракт у Сіднеї: шестеро загиблих були родом з України

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua