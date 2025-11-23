План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР

Трамп заявив, що пропозиція не є остаточною та можливі додаткові переговори

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила Україні новий 28-пунктний план припинення війни, який, за оцінками аналітиків, суттєво схиляється на користь Росії.

Вашингтон очікує відповіді від президента Володимира Зеленського вже за кілька днів, тим самим створюючи для Києва ситуацію жорсткого ультиматуму. Трамп заявив, що український лідер «муситиме це схвалити», хоча й підкреслив, що «хоче миру». Associated Press пише, що «Трамп загнав Зеленського в кут своїм новим планом припинення війни Росії проти України», передає «Главком».

Поступки Москві

За інформацією AP, документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі, зокрема здачу частини регіону, який досі контролюється Збройними силами України. Також план містить вимоги скоротити чисельність української армії та фактичну відмову від вступу України до НАТО – ключової гарантії безпеки від майбутньої агресії РФ. У документі є положення, що повторюють російські пропагандистські наративи про «денацифікацію», що викликало різку критику з боку західних експертів.

Політичний та військовий тиск на Київ

Пропозицію передав у Києві міністр армії США Ден Дрісколл під час несподіваного візиту. Для України цей момент є надзвичайно вразливим: на фоні затяжних боїв, російських ударів по енергетичній інфраструктурі та затягнутих корупційних скандалів у владі. Європейська фінансова допомога також опинилася під питанням. Зеленський у зверненні до громадян заявив, що країна стоїть перед «можливо, найскладнішим вибором у своїй історії», або ризик втратити ключового союзника, або піти на принизливі умови з Москвою.

Невизначеність позиції США

У США виникла плутанина щодо того, на чому саме базується пропозиція: сенатори назвали її «списком побажань росіян», однак Держдеп заперечив це. Попри критику, Білий дім наполягає, що план відображає «реалії» на полі бою та пропонує «безпрограшний сценарій».

Що далі?

Трамп заявив, що пропозиція не є остаточною та можливі додаткові переговори. Водночас натякнув: якщо Київ не погодиться – «він може продовжувати боротися». Аналітики попереджають: вимоги, які ставляться перед Україною, несуть ризик не лише втрати суверенітету, а й заохочення майбутньої агресії Росії проти Європи.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.