Головна Світ Політика
search button user button menu button

План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
колаж: glavcom.ua

Трамп заявив, що пропозиція не є остаточною та можливі додаткові переговори

Адміністрація президента США Дональда Трампа представила Україні новий 28-пунктний план припинення війни, який, за оцінками аналітиків, суттєво схиляється на користь Росії.

Вашингтон очікує відповіді від президента Володимира Зеленського вже за кілька днів, тим самим створюючи для Києва ситуацію жорсткого ультиматуму. Трамп заявив, що український лідер «муситиме це схвалити», хоча й підкреслив, що «хоче миру». Associated Press пише, що «Трамп загнав Зеленського в кут своїм новим планом припинення війни Росії проти України», передає «Главком».

Поступки Москві

За інформацією AP, документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі, зокрема здачу частини регіону, який досі контролюється Збройними силами України. Також план містить вимоги скоротити чисельність української армії та фактичну відмову від вступу України до НАТО – ключової гарантії безпеки від майбутньої агресії РФ. У документі є положення, що повторюють російські пропагандистські наративи про «денацифікацію», що викликало різку критику з боку західних експертів.

Політичний та військовий тиск на Київ

Пропозицію передав у Києві міністр армії США Ден Дрісколл під час несподіваного візиту. Для України цей момент є надзвичайно вразливим: на фоні затяжних боїв, російських ударів по енергетичній інфраструктурі та затягнутих корупційних скандалів у владі. Європейська фінансова допомога також опинилася під питанням. Зеленський у зверненні до громадян заявив, що країна стоїть перед «можливо, найскладнішим вибором у своїй історії», або ризик втратити ключового союзника, або піти на принизливі умови з Москвою.

Невизначеність позиції США

У США виникла плутанина щодо того, на чому саме базується пропозиція: сенатори назвали її «списком побажань росіян», однак Держдеп заперечив це. Попри критику, Білий дім наполягає, що план відображає «реалії» на полі бою та пропонує «безпрограшний сценарій».

Що далі?

Трамп заявив, що пропозиція не є остаточною та можливі додаткові переговори. Водночас натякнув: якщо Київ не погодиться – «він може продовжувати боротися». Аналітики попереджають: вимоги, які ставляться перед Україною, несуть ризик не лише втрати суверенітету, а й заохочення майбутньої агресії Росії проти Європи.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Теги: переговори перемир'я США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа розробила декілька варіантів військових дій проти режиму Ніколаса Мадуро
Reuters: Венесуела готує відповідь у разі вторгнення США
11 листопада, 21:34
Морські дрони атакували російське місто Туапсе
Міноборони РФ заявило про атаку БпЛА на російські регіони
10 листопада, 07:48
Нинішня війна в Україні теж є частиною цього глобального протистояння
США і Китай у битві за новий шовковий шлях: яку роль грає Україна
7 листопада, 17:07
Ключова особливість війни на виснаження полягає у тому, що вона ведеться проти суспільства, а не лише проти армії
Війна на виснаження входить в ядерну фазу: що це означає для України
7 листопада, 11:30
Займання почалося через скупчення голубиного посліду, що застряг у димохідній трубі будинку культури
У Росії через голубиний послід майже згорів будинок культури
4 листопада, 09:09
Ніколас Мадуро та Володимир Путін під час зустрічі у Москві у вересні 2019 року
WP: Мадуро попросив у Путіна ракет і військову техніку через тиск США
31 жовтня, 22:28
Трамп найближчим часом зустрінеться з Сі
Трамп заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Сі
30 жовтня, 00:32
У Серпухові загорілась нафтобаза після атаки дронів
Дрони атакували нафтобазу у Підмосков'ї (фото, відео)
26 жовтня, 22:46
За словами посадовця, запровадження санкцій проти Росії було давньою обіцянкою Трампа
Чи вплинуть санкції на майбутню зустріч Трампа та Путіна? Заява держсекретаря США
23 жовтня, 10:15

Політика

До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
До завершення війни в Україні залишилося два метри – Келлог
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Трамп забезпечить Україні волю та суверенітет – сенатор Грем
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
Хто підготував мирну пропозицію щодо України? Рубіо дав коротку відповідь
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа
У Вашингтоні сотні людей вийшли на протест із вимогою імпічменту Трампа

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua