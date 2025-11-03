У Волгоградській області РФ уражено підстанцію 

Сталось загоряння на підстанції «Фроловська»

Увечері, 3 листопада, дрони атакували Волгоградську область Росії. Там сталася пожежа на електричній підстанції внаслідок падіння уламків БпЛА під час масованої атаки. Про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров, пише «Главком».

Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на підстанції «Фроловська». Губернатор зазначив, що всі відповідні служби були направлені на місце події. Водночас він підкреслив, що постраждалих та значних руйнувань не було зафіксовано.

До слова, у місті Рильськ Курської області Росії сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.

За повідомленням російського чиновника Хінштейна, внаслідок атаки було знеструмлено більше 16 тисяч споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.