Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У російському Волгограді в житловому будинку прогримів вибух: є постраждалий
Валить дим з квартири, де стався вибух
Попередньо, причиною інциденту став вибух газу

У багатоповерховому будинку у Волгограді стався потужний вибух, внаслідок якого, за попередніми даними, постраждала одна людина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Shot.

У сусідніх квартирах вибило шибки, а з вікна йшов дим. Попередньо, причиною інциденту став вибух газу.

Очевидці розповіли, що медики винесли з приміщення одного постраждалого чоловіка. Інформація про його точний стан наразі уточнюється. На місці події працюють усі екстрені служби, а пожежа, що виникла після вибуху, була загашена співробітниками МНС.

Мешканці будинку повідомили, що перед вибухом, який стався у квартирі на четвертому поверсі, вони чули крики, лайку та удари у стіну. За їхніми словами, протягом приблизно 10 хвилин до інциденту подружжя з’ясовувало стосунки. Точні причини вибуху наразі встановлюються.

Нагадаємо, у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, підрозділи Сил оборони уразили базу зберігання, комплектування та запуску БпЛА типу Shahed в тимчасово окупованому Донецьку поблизу Донецького аеропорту. На території об’єкта зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. 

Крім того, Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області РФ. Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5,6% від всієї переробки в рф). Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі.

Також у ніч на 6 листопада, у російському Волгограді сталося кілька вибухів, які, за інформацією місцевих пабліків, є результатом атаки дронів на нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл», що розташований у Червоноармійському районі міста

До слова, у тимчасово окупованому Криму пролунали сильні вибухи. Вибухи прогриміли на території нафтобази у Гвардійському, повідомлялося про пожежу.

