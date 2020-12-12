Американський уряд закупив додаткові 100 млн доз вакцини від Moderna
Всього до кінця 2021 року буде поставлено 200 млн доз
Уряд США підтвердив свій намір закупити додаткові 100 млн доз вакцини від Covid-19 американської компанії Moderna. Як повідомляється на сайті компанії, загальна кількість доз, замовлених США, досягло 200 млн. З них перші 20 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця грудня, ще 70 млн - в першому кварталі 2021 року. Нове замовлення на 100 млн доз вакцини буде поставлено у другому кварталі 2021 року. Для їх використання необхідно отримати дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).
Всього на поточний момент Moderna домовилася про постачання більше 390 млн доз вакцини. Крім США 80 млн доз отримає Євросоюз, 50 млн доз – Японія, 40 млн доз – Канада, 7,5 млн доз – Швейцарія, 7 млн доз - Великобританія, 6 млн доз – Ізраїль, Катар і деякі інші країни.
В листопаді американська компанія, яка розробляє потенційну вакцину від коронавірусу, заявила що її розробка забезпечує надійний захист та демонструє ефективність у 94,5% випадків. «Не тільки Moderna вирішить цю проблему. Для задоволення глобального попиту буде потрібно багато вакцин», - сказав президент концерну Стівен Хоге. Конкуруюча компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech розраховують поширити близько 50 мільйонів доз вакцини по всьому світу до кінця року.
Як повідомив у Twitter президент Дональд Трамп, управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.