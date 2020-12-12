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    Пандемія коронавірусу

    Американський уряд закупив додаткові 100 млн доз вакцини від Moderna

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    Фото з відкритих джерел - Американський уряд закупив додаткові 100 млн доз вакцини від Moderna
    Фото з відкритих джерел

    Всього до кінця 2021 року буде поставлено 200 млн доз

    Уряд США підтвердив свій намір закупити додаткові 100 млн доз вакцини від Covid-19 американської компанії Moderna. Як повідомляється на сайті компанії, загальна кількість доз, замовлених США, досягло 200 млн. З них перші 20 млн доз вакцини будуть поставлені до кінця грудня, ще 70 млн - в першому кварталі 2021 року. Нове замовлення на 100 млн доз вакцини буде поставлено у другому кварталі 2021 року. Для їх використання необхідно отримати дозвіл Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

    Всього на поточний момент Moderna домовилася про постачання більше 390 млн доз вакцини. Крім США 80 млн доз отримає Євросоюз, 50 млн доз – Японія, 40 млн доз – Канада, 7,5 млн доз – Швейцарія, 7 млн доз - Великобританія, 6 млн доз – Ізраїль, Катар і деякі інші країни.

    В листопаді американська компанія, яка розробляє потенційну вакцину від коронавірусу, заявила що її розробка забезпечує надійний захист та демонструє ефективність у 94,5% випадків. «Не тільки Moderna вирішить цю проблему. Для задоволення глобального попиту буде потрібно багато вакцин», - сказав президент концерну Стівен Хоге. Конкуруюча компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech розраховують поширити близько 50 мільйонів доз вакцини по всьому світу до кінця року.

    Як повідомив у Twitter президент Дональд Трамп, управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

    Теги: США Дональд Трамп коронавірус
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