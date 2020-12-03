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    У світі

    Білоруське видання Tut.by позбавили статусу ЗМІ

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    <span>Справу відкрили за позовом Міністерства інформації Білорусі</span> - Білоруське видання Tut.by позбавили статусу ЗМІ
    Справу відкрили за позовом Міністерства інформації Білорусі

    Генеральний директор видання Людмила Чекіна заявила, що рішення суду буде оскаржено

    Економічний суд міста Мінська позбавив портал tut.by статусу ЗМІ. Про це повідомили у Tut.by.

    Так, Мінінформації Білорусі заявило, що журналісти завдавали шкоди державним інтересам у матеріалах про порушення роботи Центральної виборчої комісії під час президентських виборів, хабарництво та роботу силовиків.

    Зокрема, сторона позивача заявила, що журналісти у своєму матеріалі завищили суми виплат працівникам Комітету держконтролю (КДБ), а отже дезінформували читачів про порядок розподілу і витрат бюджетних коштів.

    «Позбавлення tut.by статусу мережевого ресурсу спричинить ущемлення інтересів національних гравців на ринку ЗМІ і буде сприяти приходу на цей ринок іноземних гравців, а також анонімних телеграм-каналів», – заявив адвокат видання Сергій Зикрацкий.

    Також, за словами обвинувачення, публікація дискредитує діяльність держорганів у сформованих суспільно-політичних умовах.

    Захист журналістів, своєю чергою, заявив, що в Міністерстві інформації так і не вказали в чому тут державний інтерес.

    Окрім того, журналісти заявили, що втрата статусу ЗМІ порталу обмежуватиме право громадян на доступ до достовірної інформації.

    Нагадаємо, у кінці вересня Міністерство інформації Білорусі звернулося до суду з позовом про припинення випуску мережевого видання tut.by, з-за чого портал може позбутися статусу ЗМІ.

    Підставою для цього стали раніше винесені попередження Мінінформа. Відомство висловлювала претензії з приводу матеріалів про проведення виборів, діяльності Комітету державного контролю, білоруської митниці і справи, заведеної на дочку одного з редакторів порталу.

    З 7 серпня по 15 вересня видання отримало чотири письмових попередження у зв'язку з порушенням статей 4 і 49 білоруського закону про ЗМІ.

    Теги: Білорусь ЗМІ суд адвокат
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