Білоруське видання Tut.by позбавили статусу ЗМІ

Генеральний директор видання Людмила Чекіна заявила, що рішення суду буде оскаржено

Економічний суд міста Мінська позбавив портал tut.by статусу ЗМІ. Про це повідомили у Tut.by.

Так, Мінінформації Білорусі заявило, що журналісти завдавали шкоди державним інтересам у матеріалах про порушення роботи Центральної виборчої комісії під час президентських виборів, хабарництво та роботу силовиків.

Зокрема, сторона позивача заявила, що журналісти у своєму матеріалі завищили суми виплат працівникам Комітету держконтролю (КДБ), а отже дезінформували читачів про порядок розподілу і витрат бюджетних коштів.

«Позбавлення tut.by статусу мережевого ресурсу спричинить ущемлення інтересів національних гравців на ринку ЗМІ і буде сприяти приходу на цей ринок іноземних гравців, а також анонімних телеграм-каналів», – заявив адвокат видання Сергій Зикрацкий.

Також, за словами обвинувачення, публікація дискредитує діяльність держорганів у сформованих суспільно-політичних умовах.

Захист журналістів, своєю чергою, заявив, що в Міністерстві інформації так і не вказали в чому тут державний інтерес.

Окрім того, журналісти заявили, що втрата статусу ЗМІ порталу обмежуватиме право громадян на доступ до достовірної інформації.

Нагадаємо, у кінці вересня Міністерство інформації Білорусі звернулося до суду з позовом про припинення випуску мережевого видання tut.by, з-за чого портал може позбутися статусу ЗМІ.

Підставою для цього стали раніше винесені попередження Мінінформа. Відомство висловлювала претензії з приводу матеріалів про проведення виборів, діяльності Комітету державного контролю, білоруської митниці і справи, заведеної на дочку одного з редакторів порталу.

З 7 серпня по 15 вересня видання отримало чотири письмових попередження у зв'язку з порушенням статей 4 і 49 білоруського закону про ЗМІ.