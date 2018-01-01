Біля берегів Лівії врятували понад 300 мігрантів

У понеділок були підібрані 324 мігранти, що намагалися покинути північноафриканську країну на борту двох гумових човнів

Біля берегів Лівії були підібрані 324 мігранти, що намагалися покинути країну на двох гумових човнах. Про це заявили у лівійській береговій охороні, повідомляє Reuters. «У понеділок були підібрані 324 мігранти, що намагалися покинути північноафриканську країну на борту двох гумових човнів», - йдеться в повідомленні.



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Порятунок мігрантів, архівне фото

У понеділок були підібрані 324 мігранти, що намагалися покинути північноафриканську країну на борту двох гумових човнів

Біля берегів Лівії були підібрані 324 мігранти, що намагалися покинути країну на двох гумових човнах.

Про це заявили у лівійській береговій охороні, повідомляє Reuters.

«У понеділок були підібрані 324 мігранти, що намагалися покинути північноафриканську країну на борту двох гумових човнів», - йдеться в повідомленні.

Серед мігрантів, перехоплених в семи милях від західного міста Зувара, було 35 жінок та 16 дітей.

В основному всі вони були вихідцями з чотирьох країн на південь від Сахари: Чаду, Нігерії, Малі та Кот-д'Івуару.

Нагадаємо, на початку лютого тіла 16 потонулих мігрантів виявили біля берегів Мелільї - іспанського регіону, що межує з Марокко.

Раніше неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами. Внаслідок цього 90 людей загинуло.