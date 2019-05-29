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    У світі

    Біля берегів Туреччини затримали три десятки мігрантів на гумовому човні

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    Нелегальні мігранти, архівне фото - Біля берегів Туреччини затримали три десятки мігрантів на гумовому човні
    Нелегальні мігранти, архівне фото

    На борту знаходилися 32 нелегальних мігранта, з них 11 чоловіків, шість жінок, 15 дітей

    Біля західного узбережжя Туреччини у вівторок, 28 травня було затримано 32 нелегальних мігранта на гумовому човні.

    Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

    Зазначається, що гумовий човен зупинив черговий підрозділ берегової охорони.

    На борту знаходилися 32 нелегальних мігранта, з них 11 чоловіків, шість жінок, 15 дітей.

    До слова, у травні Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув. 

    Ще раніше біля берегів Тунісу потонули щонайменше 70 мігрантів

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