Біля берегів Туреччини затримали три десятки мігрантів на гумовому човні
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Нелегальні мігранти, архівне фото
На борту знаходилися 32 нелегальних мігранта, з них 11 чоловіків, шість жінок, 15 дітей
Біля західного узбережжя Туреччини у вівторок, 28 травня було затримано 32 нелегальних мігранта на гумовому човні.
Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.
Зазначається, що гумовий човен зупинив черговий підрозділ берегової охорони.
На борту знаходилися 32 нелегальних мігранта, з них 11 чоловіків, шість жінок, 15 дітей.
До слова, у травні Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув.
Ще раніше біля берегів Тунісу потонули щонайменше 70 мігрантів