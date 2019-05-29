Біля берегів Туреччини затримали три десятки мігрантів на гумовому човні



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Нелегальні мігранти, архівне фото

На борту знаходилися 32 нелегальних мігранта, з них 11 чоловіків, шість жінок, 15 дітей

Біля західного узбережжя Туреччини у вівторок, 28 травня було затримано 32 нелегальних мігранта на гумовому човні.

Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

Зазначається, що гумовий човен зупинив черговий підрозділ берегової охорони.

На борту знаходилися 32 нелегальних мігранта, з них 11 чоловіків, шість жінок, 15 дітей.

До слова, у травні Мальта врятувала 85 мігрантів з човна, який тонув.

Ще раніше біля берегів Тунісу потонули щонайменше 70 мігрантів