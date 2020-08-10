Силовики у Мінську підстрелили журналістку: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поранена журналістка Наталя Лубневська Фото: Радіо Свобода

Поранення в область коліна отримала журналістка видання «Наша Ніва»

На акціях протесту в Білорусі силовики почали стріляти.

Про це повідомляє Наша Ніва.

Видання зазначає, що стрілянина по активістам була абсолютно немотивована, адже люди просто стояли там, іноді скандуючи гасла, розмахуючи машинам.

Повідомляється, що стрілянина велася біля торгового центру «Корона».

На місці події були присутні журналісти.

Поранення в область коліна отримала журналістка видання «Наша Ніва» Наталя Лубневська.

Як розповів головний редактор Нашої Ніви, поранену журналістку прямо зараз везуть в лікарню, вона не відчуває ноги.

Співробітники ОМОНу перекрили міст на Кальварійській і використовують проти протестувальників гумові кулі і світло-шумові гранати.Затримання людей продовжуються.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Читайте також: