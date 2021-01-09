Біля будівлі Конгресу США затримали 70-річного власника пікапу з вибухівкою

Мешканця Алабами звинувачують у зберіганні незареєстрованої зброї

Правоохоронці заарештували 70-річного власника пікапа виявленого біля Капітолію з саморобними бомбами і зброєю. Про це повідомляє «Гордон» з посиланням на федеральну прокуратуру США.

У машині на пасажирському сидінні знайшли штурмову гвинтівку M4 Carbine, магазин з патронами до нього і пістолет. У пікапі також були ємності з бензином і іншими речовинами, ганчірки і запальнички. Сапери вважають, що це 11 саморобних бомб, які в разі застосування матимуть «ефект напалму».

Поліція з'ясувала, що машину залишив 70-річний житель міста Фолквілль (штат Алабама) Лонні Лерой Коффман.

Його затримали і відправили під арешт. Поки його звинувачують в носінні зброї без дозволу і зберіганні незареєстрованої зброї. Виявлення пікапа зі зброєю і саморобними бомбами телеканал NBC-2 вважає «одним з найбільш тривожних» моментів, які супроводжують події на Капітолійському пагорбі 6 січня.

Нагадаємо, в цей день на мітингу, який відбувся перед Білим домом, президент США Дональд Трамп заявив прихильникам, що ніколи не визнає поразки на виборах, і закликав йти до будівлі Конгресу, де повинні були оголосити переможцем виборів Джо Байдена. Протестуючі відправилися до Капітолію, який утримували протягом кількох годин.

Сьогодні стало відомо про те, що троє високопосадовців служб безпеки, відповідальних за охорону Капітолію США, пішли у відставку у зв’язку із захопленням будівлі Конгресу прихильниками Дональда Трампа.