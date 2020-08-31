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    У світі

    Біля Італії загорівся човен з мігрантами: є жертви

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    Біля Італії загорівся човен з мігрантами - Біля Італії загорівся човен з мігрантами: є жертви
    Біля Італії загорівся човен з мігрантами
    Фото: Reuters

    Три людини загинули

    Біля берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту. В результаті загинули, як мінімум, троє мігрантів - двоє чоловіків і жінка.

    Про це повідомляє Reuters.

    Ще п'ять людей були поранені і доставлені в лікарні, повідомили органи охорони здоров'я італійського портового міста Кротоне. Двоє мігрантів перебувають у важкому стані.

    Кілька мігрантів після вибуху пропали. Пошуки тривають.

    Крім того, два співробітника фінансової поліції постраждали при спробі вивести судно з мігрантами в безпечне місце. Відомо, що двигун корабля загорівся і стався вибух.

    За офіційними даними міністерства внутрішніх справ, у 2020 році до берегів Італії прибули близько 18 тисяч мігрантів, в порівнянні з приблизно 4900 мігрантами за той же період в 2019 році.

    вибух Італія мігранти
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