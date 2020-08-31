Біля Італії загорівся човен з мігрантами: є жертви



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Біля Італії загорівся човен з мігрантами Фото: Reuters

Три людини загинули

Біля берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту. В результаті загинули, як мінімум, троє мігрантів - двоє чоловіків і жінка.

Про це повідомляє Reuters.

Ще п'ять людей були поранені і доставлені в лікарні, повідомили органи охорони здоров'я італійського портового міста Кротоне. Двоє мігрантів перебувають у важкому стані.

Кілька мігрантів після вибуху пропали. Пошуки тривають.

#Italie - Une explosion est survenue à bord d'un voilier en feu transportant 34 migrants ce dimanche au large de Crotone au cours d'une opération de sauvetage. 3 migrants sont décédés et plusieurs ont été blessés dont 2 policiers.

Via @Tg1Raiofficial pic.twitter.com/E0B1jBzCbE — —·۰• (@News_Mena_) August 30, 2020

Крім того, два співробітника фінансової поліції постраждали при спробі вивести судно з мігрантами в безпечне місце. Відомо, що двигун корабля загорівся і стався вибух.

#Crotone, esplode una barca con 23 #migranti a bordo: morti e feriti, il bollettino si aggrava ancora https://t.co/CI7tZYwcy3 — Cristiano Antonino (@CryAntonino) August 30, 2020

За офіційними даними міністерства внутрішніх справ, у 2020 році до берегів Італії прибули близько 18 тисяч мігрантів, в порівнянні з приблизно 4900 мігрантами за той же період в 2019 році.