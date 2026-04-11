Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В єрусалимському Храмі Гробу Господнього відбулося диво сходження Благодатного вогню
фото: скріншот з відео

В Ізраїлі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню

Сьогодні, 11 квітня, у Велику суботу, в єрусалимському Храмі Гробу Господнього відбулося диво сходження Благодатного вогню. Попри складну безпекову ситуацію в регіоні та закритий формат церемонії, нерукотворне світло вкотре з'явилося у Кувуклії, засвідчивши наближення Світлого Христового Воскресіння. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія розпочалася традиційною хресною ходою. Близько 14:20 за київським часом (що відповідає місцевому) Блаженніший Патріарх Єрусалимський Феофіл III вийшов із Кувуклії з палаючими свічками. Сходження вогню відбулося після тривалих молитов за мир та благословення всьому людству.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Одразу після появи священного вогню патріарх передав його представникам офіційних делегацій, які знаходилися в храмі, а згодом вогонь почали поширювати серед вірян, які зібралися біля стін Старого міста.

Його традиційно зустрічатимуть у столиці, після чого вогонь розвезуть до громад у різних регіонах України, щоб завтра кожен вірянин зміг запалити свою свічку від єрусалимського світла. Нагадаємо, що більшість українських церков завтра святкуватимуть Великдень, проводячи служби з урахуванням комендантської години та правил безпеки.

Як відомо, сьогодні, 11 квітня, у Велику суботу, весь християнський світ очікує на головне диво напередодні Великодня – сходження Благодатного вогню в єрусалимському Храмі Гробу Господнього. Однак цьогоріч церемонія проходить у безпрецедентних умовах через загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. 

Теги: Вифлеємський вогонь Єрусалим Великдень 2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

В будинок керівника OpenAI невідомий кинув коктейль Молотова
Місячна місія: екіпаж місії «Артеміда II» успішно повернувся на Землю
У Митищах стався вибух у багатоповерхівці
Безпілотники атакували Краснодарський край
На іспанському острові Ла-Гомера автобус із туристами впав у яр
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua