Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі

В Ізраїлі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню

Сьогодні, 11 квітня, у Велику суботу, в єрусалимському Храмі Гробу Господнього відбулося диво сходження Благодатного вогню. Попри складну безпекову ситуацію в регіоні та закритий формат церемонії, нерукотворне світло вкотре з'явилося у Кувуклії, засвідчивши наближення Світлого Христового Воскресіння. Про це повідомляє «Главком».

Церемонія розпочалася традиційною хресною ходою. Близько 14:20 за київським часом (що відповідає місцевому) Блаженніший Патріарх Єрусалимський Феофіл III вийшов із Кувуклії з палаючими свічками. Сходження вогню відбулося після тривалих молитов за мир та благословення всьому людству.

Одразу після появи священного вогню патріарх передав його представникам офіційних делегацій, які знаходилися в храмі, а згодом вогонь почали поширювати серед вірян, які зібралися біля стін Старого міста.

Його традиційно зустрічатимуть у столиці, після чого вогонь розвезуть до громад у різних регіонах України, щоб завтра кожен вірянин зміг запалити свою свічку від єрусалимського світла. Нагадаємо, що більшість українських церков завтра святкуватимуть Великдень, проводячи служби з урахуванням комендантської години та правил безпеки.

