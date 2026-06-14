У Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, загинув відомий співак

Після зіткнення в повітрі гелікоптери впали на парковку, внаслідок чого там спалахнула пожежа

У артиста близько 20 мільйонів підписників у соцмережах та 11 мільйонів слухачів щомісяця на Spotify

У Бразилії внаслідок зіткнення двох гелікоптерів загинули шестеро людей, серед них – американський співак Олівер Трі. Як інформує «Главком», про це пише CNN Brasil.

Авіакатастрофа сталася у Ріо-де-Жанейро.

🤯🇧🇷У Бразилії загинув 32-річний американський співак Oliver Tree: його вертоліт впав на стоянку з людьми, – CNN Brasil



Внаслідок аварії сталася масштабна пожежа – згоріло понад 20 авто. Загинули шість людей, серед них – і артист.



Він відомий хітами Jerk і Life Goes On та мав… pic.twitter.com/hA5fEE3T45 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2026

Після зіткнення в повітрі гелікоптери впали на парковку, внаслідок чого там спалахнула пожежа, що охопила щонайменше 20 автомобілів.

На місці аварії виявили тіла шістьох загиблих, усі вони були на борту гелікоптерів. П'ятеро були в одному гелікоптері, а в іншому був лише пілот.

Серед них загиблих – американський співак Олівер Трі. Він перебував у Ріо-де-Жанейро у межах свого світового туру. 6 червня він дав концерт у Сан-Паулу, а 13 липня мав зіграти у Лісабоні.

У артиста близько 20 мільйонів підписників у соцмережах та 11 мільйонів слухачів щомісяця на Spotify. Його пісні Life Goes On та Miss You мають понад 700 мільйонів прослуховувань.

Нагадаємо, під час свого офіційного візиту до Іспанії Папа Римський Лев XIV здійснив нетиповий для понтифіків жест. Перед вильотом із Мадрида до Барселони він прийняв особисте запрошення екіпажу та провів увесь переліт безпосередньо у кабіні пілотів.

Також літак британських Королівських ВПС із міністром оборони Джоном Хілі на борту летів із заглушеним GPS упродовж усього тригодинного рейсу з Естонії до Великої Британії – після того як пройшов поблизу кордону з Росією.