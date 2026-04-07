На Хмельниччині зміниться тривалість комендантської години у великодню ніч

У ніч на Великдень на території Хмельницької області зміниться комендантська година. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає «Главком».

Зазначається, що у ніч на 12 квітня комендантська година діятиме з 00:00 до 03:00. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони Хмельницької області.

«Це дасть можливість вірянам відвідати богослужіння без порушення встановлених правил», – наголосив Тюрін.

Нагадаємо, сьогодні Великий вівторок – один із ключових днів Страсного тижня перед Великоднем. У 2026 році він припадає на 7 квітня і має особливе духовне значення для християн. Цей день присвячений роздумам про віру, відповідальність людини за свої вчинки та підготовку до світлого свята Воскресіння Христового.

Як повідомлялося, цього року Великодні свята та поминальні дні в Київській області пройдуть в умовах підвищеної небезпеки. Через ризик ворожих обстрілів мешканців регіону просять уникати великих скупчень людей.

До слова, працівники поліції на Великдень працюватимуть у посиленому режимі та можуть проводити вибіркові перевірки для недопущення провокацій Україні.