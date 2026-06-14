У Польщі на приватній ділянці виявлено рештки 32 ненароджених дітей

У справі затримали 57-річну лікарку-патоморфологиню

У польському селі Луториж поблизу Жешува під час земляних робіт на приватній ділянці виявили медичні відходи та рештки людських ембріонів. Слідчі наразі знайшли 32 плоди, а роботи на місці ще тривають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Gazeta Wyborcza.

У справі затримали 57-річну лікарку-патоморфологиню, яка раніше була власницею цієї ділянки. Спершу її мали допитати в прокуратурі, але жінка погано почувалася, тому її доправили до лікарні. Після обстеження її все ж привезли на допит.

Прокуратурі підозрювана заявила, що вона сама перевезла й закопала на території ділянки людські плоди та інші медичні відходи. Однак деталей мотивів правоохоронці не розкрили, бо наразі перевіряють пояснення лікарки.

Суд відправив жінку під тримісячний арешт – до 10 вересня. Їй інкримінують наругу над тілом померлого та незаконне поводження з небезпечними відходами. За цими статтями загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, у штаті Колорадо Джон Холфорд, власник похоронного бюро «Return to Nature», постав перед судом для винесення вироку за звинуваченням у знущанні над трупами. Слідство встановило, що протягом чотирьох років чоловік разом із дружиною Кері зберігав у приміщенні бюро 189 тіл, що розкладалися, видаючи родичам замість праху близьких звичайний сухий бетон.