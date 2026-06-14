У Рибінську після атаки ЗСУ випав «нафтовий дощ» (відео)

Уночі під ударом опинилася нафтобаза «Темп» у Рибінську – на території об'єкта спалахнула пожежа

У Рибінську Ярославської області Росії після удару Сил оборони по нафтобазі випав так званий нафтовий дощ. Як інформує «Главком», місцеві жителі активно публікують фото та відео незвичних опадів чорного кольору у соцмережах.

Подібне явище раніше спостерігалося після атак на нафтобазу Туапсе, коли в повітря потрапили продукти горіння та частинки нафтопродуктів.

👀Росіяни скаржаться на «нафтовий дощ» після атаки БпЛА



У мережі з'явилися свіжі кадри з Рибінська Ярославської області РФ, де місцеві жителі бідкаються через чорні опади.



Аналогічний «нафтовий дощ» дістався і Вологодської області – у Череповці також фіксують опади з… pic.twitter.com/5X5CFbPcCE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 14, 2026

Нагадаємо, зранку 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії.

Під удар потрапив Рибінськ у Ярославській області. У місті пролунали потужні вибухи. Уражено нафтобазу «Темп» – великий об'єкт держрезерву для зберігання великих обсягів палива.

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Протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.