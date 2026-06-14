У Рибінську після атаки ЗСУ випав «нафтовий дощ» (відео)
Уночі під ударом опинилася нафтобаза «Темп» у Рибінську – на території об'єкта спалахнула пожежа
У Рибінську Ярославської області Росії після удару Сил оборони по нафтобазі випав так званий нафтовий дощ. Як інформує «Главком», місцеві жителі активно публікують фото та відео незвичних опадів чорного кольору у соцмережах.
Подібне явище раніше спостерігалося після атак на нафтобазу Туапсе, коли в повітря потрапили продукти горіння та частинки нафтопродуктів.
Нагадаємо, зранку 14 червня безпілотники атакували Ярославську область у Росії.
Під удар потрапив Рибінськ у Ярославській області. У місті пролунали потужні вибухи. Уражено нафтобазу «Темп» – великий об'єкт держрезерву для зберігання великих обсягів палива.
Протягом останньої доби атаки українських безпілотників спричинили значних збитків по паливній інфраструктурі ворога. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне виконання завдань щодо «далекобійних санкцій» у відповідь на небажання Кремля припиняти агресію. Головними цілями українських воїнів стали об'єкти в Ярославському та Тульському регіонах РФ.
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