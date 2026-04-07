Великий вівторок 2026: що це за день, традиції і заборони

Христина Жиренко
glavcom.ua
Що суворо заборонено робити у Великий вівторок 7 квітня
Готуємося до Великодня правильно: як провести Великий вівторок, що дозволено їсти та як очистити оселю й душу

Великий вівторок – один із ключових днів Страсного тижня перед Великоднем. У 2026 році він припадає на 7 квітня і має особливе духовне значення для християн.

Цей день присвячений роздумам про віру, відповідальність людини за свої вчинки та підготовку до світлого свята Воскресіння Христового.

Що означає Великий вівторок

У церковній традиції Великий вівторок пов’язаний із проповідями Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Саме цього дня згадуються:

  • притча про десять дів (мудрих і нерозумних), яка символізує готовність до зустрічі з Богом;
  • притча про таланти, що нагадує про відповідальність за дари та можливості, які отримала людина.

Головний сенс дня – бути духовно пильними, жити чесно і не відкладати важливі речі «на потім».

Традиції Великого вівторка

У цей день віряни дотримуються спокійного та зосередженого способу життя:

  • відвідують богослужіння у храмі;
  • моляться та роздумують над духовними істинами;
  • продовжують підготовку до Великодня;
  • займаються домашніми справами – прибиранням, пранням, впорядкуванням оселі.

Також це один із останніх днів, коли дозволено активну підготовку дому до свята.

Що не можна робити у Великий вівторок

Існують як церковні, так і народні заборони:

  • не можна сваритися, лаятися чи ображати інших;
  • заборонено лінуватися та байдикувати;
  • не варто влаштовувати гучні святкування чи розваги;
  • не рекомендується відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • бажано уникати негативних думок і заздрості.

Головна ідея – очищення не лише дому, а й душі.

Піст у цей день

Великий вівторок припадає на період Великого посту, тому віряни дотримуються стриманого харчування:

  • дозволяється проста рослинна їжа;
  • зазвичай без м’яса, молочних продуктів і яєць;
  • у деяких традиціях – сухоїдіння.
Народні прикмети

У народі вірили:

  • ясна погода – до доброго врожаю;
  • дощ – до щедрого літа;
  • якщо цього дня працювати сумлінно – рік буде вдалим.
Чому цей день важливий

Великий вівторок – це час внутрішнього переосмислення. Він нагадує, що:

  • життя швидкоплинне;
  • кожна людина відповідає за свої вчинки;
  • духовна підготовка важливіша за зовнішню.

Попереду – найважливіші дні Страсного тижня, тому саме зараз варто зосередитися на головному.

