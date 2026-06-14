Путін зателефонував Трампу: вітав із днем народження і скаржився на ЗСУ

Російський диктатор укотре повторив президенту США: якщо Зеленський хоче зустрічі, нехай приїжджає до Москви

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Як інформує «Главком», про це російським пропагандистським медіа завив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, розмова тривала 55 хвилин і мала «дружній та відвертий характер». Зокрема, Путін привітав Трампа з 80-річчям, після чого співрозмовники обговорили міжнародну політику.

Зокрема, були порушені питання щодо мирного договору між США та Іраном, який готується. За словами Ушакова, Трамп повідомив, що підсумки переговорів можуть бути оприлюднені сьогодні.

Також зазначається, що Трамп наголосив на необхідності припинення війни в Україні. У відповідь Путін заявив, що мирному врегулюванню нібито заважають недавні удари ЗСУ по «цивільних об'єктах у Росії». При цьому диктатор запевнив, що такі удари з боку України не змінять ситуацію на полі бою.

За словами Ушакова, Путін вкотре повторив Трампу заздалегідь неприйнятну пропозицію: якщо Зеленський хоче зустрічі, нехай приїжджає до Москви.

Як стверджує Ушаков, американський президент висловив готовність «вплинути» на Київ і на європейських союзників США у питанні мирного врегулювання.

За даними Ушакова, під час розмови з Трампом Путін чомусь заявив, що Зеленському, який має єврейське коріння, не варто забувати про Голокост.

Крім того, під час розмови сторони домовилися, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які так і не доїхали до Києва, вкотре прибудуть до Москви найближчим часом.

Раніше президент України Володимир Зеленський поділився подробицями розмови із своїм американським колегою Дональдом Трампом. Лідери поспілкувалися телефоном 14 червня.

Також президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.