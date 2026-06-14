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Спікер парламенту Чехії зробив різку заяву щодо українських біженців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Спікер парламенту Чехії зробив різку заяву щодо українських біженців
За словами Окамури, українських біженців у Чехії «занадто багато»
фото: ceskenoviny.cz

Томіо Окамура заявив, що скасував би для українців тимчасовий захист, а його опоненти назвали такі слова обурливими

Спікер Палати депутатів Чехії та лідер партії SPD Томіо Окамура заявив, що у разі можливості негайно скасував би тимчасовий захист для українців, які поїхали до Чехії від російської війни. Як інформує «Главком», про це повідомляє чеське видання Ceske Noviny.

«Якби це залежало від мене, я б негайно скасував тимчасовий захист», – заявив Окамура.

За його словами, українських біженців у Чехії «занадто багато», а громадяни нібито скаржаться. Політик також заявив, що українці мають залишити Чехію не пізніше завершення війни в Україні.

На ці слова різко відреагував голова опозиційної партії ODS Мартін Купка. Він назвав заяву Окамури обурливою та зазначив, що вона підтверджує оцінки тих, хто вважає лідера SPD «торговим фашистом».

Купка також нагадав, що близько 400 тисяч українських біженців у Чехії, серед іншого, дають країні підстави для винятку з міграційного пакту ЄС щодо перерозподілу мігрантів.

Водночас він визнав, що ODS може підтримати окремі заходи щодо посилення правил перебування українських біженців, зокрема у питаннях соціальних виплат або технічного стану автомобілів з українською реєстрацією.

Коментуючи заяви Окамури про нібито зловживання соціальною допомогою, Купка зазначив, що навіть за даними міністерства таких випадків ідеться про десятки. При цьому близько 175 тисяч із приблизно 400 тисяч українських біженців у Чехії працюють, а значна частина решти – це діти.

Окамура також заявив, що його уряд не дозволить легалізувати нелегальних мігрантів відповідно до міграційного пакту ЄС. За його словами, Чехія може бути оштрафована Євросоюзом, а в разі рішення про внески Прага нібито подасть позов проти Єврокомісії.

Українці виїжджають до Чехії через повномасштабну російську агресію, яку режим Володимира Путіна розпочав понад чотири роки тому. Станом на лютий 2026 року в Чехії було зареєстровано понад 398 тисяч громадян України з тимчасовим захистом. За даними МВС Чехії, приблизно шість тисяч людей щомісяця продовжують прибувати з України.

Чехія прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення серед країн ЄС. Тимчасовий захист дає українцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці.

Нагадаємо, міністри внутрішніх справ та юстиції ЄС на зустрічі в Люксембурзі широко підтримали пропозицію обмежити доступ до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Станом на березень 2026 року тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються 4,33 млн українців. Найбільше – у Німеччині (близько 29% від загальноєвропейської кількості), далі йдуть Польща та Чехія. Серед усіх отримувачів – 43,3% жінки, 30,1% діти і 26,6% чоловіки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Рада ЄС вже продовжувала тимчасовий захист для українських біженців – нинішня схема діє до березня 2027 року.

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Теги: Чехія партії українці населення страхування біженці

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