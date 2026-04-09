Чи буде перемирʼя на Великдень? Речник Кремля зробив заяву

Пєсков повідомив, що Путін ще не ухвалював рішення про великоднє перемир’я з Україною

Раніше Київ передав Москві пропозицію про енергетичне перемир’я

Російський диктатор Володимир Путін не ухвалював жодних рішень про великоднє перемир’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прессекретаря очільника Кремля Дмитра Пєскова.

«На сьогодні верховний головнокомандувач не ухвалював жодних рішень», – сказав речник Путіна, не повідомивши жодних інших подробиць з цього питання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень, до компромісів, але не ціною суверенітету. «Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом», – сказав очільник України.

Коментуючи ризик використання Росією паузи для перегрупування, глава держави висловив скепсис, зазначивши, що за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті неможливо.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду між США та Іраном про припинення вогню. «Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат», – каже він.

Глава держави пояснив, що Україна завжди закликала до припинення вогню з Росією. «Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей», – зазначив український лідер.

Як відомо, 19 квітня 2025 року близько 17:00 російський диктатор Володимир Путін оголосив одностороннє «великоднє перемир’я». Він наказав припинити вогонь, але водночас закликав війська бути готовими до «відбиття провокацій з боку київського режиму». Тривалість оголошеного Путіним перемир'я: з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.