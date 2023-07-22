Блінкен пообіцяв зміни на полі бою в Україні: коли очікувати

Росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту, українці пробиваються через них

Держсекретар США Ентоні Блінкен застеріг від передчасних висновків щодо українського контрнаступу. Про це він сказав на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, повідомляє «Голос Америки».

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«І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін», – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, Сполучені Штати «від самого початку говорили, що це буде важко».

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«Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них», – додав держсекретар США.

Раніше Блінкен назвав найшвидший спосіб завершити війну РФ проти України. Довготривала міжнародна підтримка України доведе російському диктатору Володимиру Путіну, що його розрахунок на те, що Захід перестане допомагати Україні, є помилковий.

Нагадаємо, спеціальний представник Уряду США з питань України у 2017-2019 роках, посол Курт Волкер заявив, що відсутність на саміті у Вільнюсі чітких перспектив членства України в НАТО заохочує російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.