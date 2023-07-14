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Блінкен гостро розкритикував Росію за маніпуляції щодо зернової угоди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Блінкен гостро розкритикував Росію за маніпуляції щодо зернової угоди
Блінкен: Погрожуючи вийти з зернової угоди, Росія погрожує всьому світу
фото з відкритих джерел

Державний секретар США Ентоні Блінкен обурений, що Росія викорустовує зернову угоду як зброю

Погрози Росії припинити дію зернової угоди спрямовані не лише проти України, а й проти всього світу. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

Глава Державного департаменту США в ході заходів Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) зазначив, що якщо Росія вирішить вийти із зернової угоди, завдяки якій Україна може експортувати свої сільгосптовари Чорним морем, це позначиться на цінах у всьому світі.

«Той факт, що Росія знову використовує цю ініціативу як зброю і загрожує припинити її дію, спрямований не лише проти України, а й проти людей у всьому регіоні та у всьому світі», – наголосив Блінкен.

Держсекретар також розкритикував позицію міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який був присутній на заходах АСЕАН. За словами Блінкена, нічого з того, що він почув від глави МЗС країни-агресора, «не свідчить про будь-які зміни у позиції Росії щодо України».

«У мене немає жодних сумнівів у тому, що переважна більшість світової громадської думки, у тому числі й у Південно-Східній Азії, рішуче виступає за... принципи, які щодня порушуються Росією під час її агресії проти України», – додав держсекретар.

Зернову угоду було укладено в Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів – зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів («Чорноморська», «Одеси» та «Південного») і щодо зняття бар'єрів для експорту російського продовольства і добрив. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім іще двічі – на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).

Нагадаємо, що 13 липня російський диктатор Путін знов погрожував зупинити участь Росії в зерновій угоді, якщо світ не погодиться на умови його країни.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди. Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні заявив, що Путін дав згоду на продовження угоди. Ердоган також зазначив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш відправив Путіну листа з пропозицією зберегти чорноморську зернову угоду. Проте в Кремлі переконують, що Росія не погоджувалася на продовження угоди.

Теги: Ентоні Блінкен росія

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