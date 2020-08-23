Блогер висипав соду в 10 тисяч літрів Кока-Коли і зняв відео



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Скріншот з відео

Це так страшно, це так круто

Російський блогер висипав соду в 10 тисяч літрів Кока-Коли і зняв подію на відео. Кадрами Максим Монахов (Mamix) поділився на своїй YouTube-каналі.

На відео видно, як блогер з командою виливають газовану воду з декількох тисяч пляшок у величезну бочку, а потім опускають туди соду. В результаті в небо піднімається величезний фонтан Кока-Коли, який заливає все навколо, в тому числі і самих учасників експерименту.

«Це так страшно, це так круто», – кричать вони.

Як зазначив блогер, до експерименту з содою і Кока-Колою він готувався чотири роки, зйомка такого відео обійшлася йому в 700 тисяч рублів, з них 446 тис – на газовану воду. За два дні ролик набрав на YouTube більше п’яти мільйонів переглядів.