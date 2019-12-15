Бойовики «Боко Харам» напали на місто в Нігерії – 15 загиблих
Серед жертв нападу вісім членів місцевого ополчення, шестеро цивільних осіб і офіцер сил безпеки
Щонайменше 15 осіб загинули внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання «Боко харам» на місто в північно-східній частині Нігерії.
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.
«Увечері 12 грудня велика кількість бойовиків «Боко харам» на 11 машинах вдерлася в місто Магумері, приблизно за 40 км на північ від адміністративного центру штату Борно міста Майдугурі, щоб дестабілізувати ситуацію», – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, бій терористів із силами місцевого ополчення тривав кілька годин.
За словами депутата парламенту Нігерії від штату Борно Усмана Занни, серед жертв нападу вісім членів місцевого ополчення, шестеро цивільних осіб і офіцер сил безпеки.
Як повідомлялося, «Боко Харам» тероризує північні регіони Нігерії вже більше десятиліття. Ця терористична організація прагне створити на території найнаселенішої країни Африки ісламський халіфат.