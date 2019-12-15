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    У світі

    Бойовики «Боко Харам» напали на місто в Нігерії – 15 загиблих

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    Бойовики «Боко Харам» напали на місто в Нігерії – 15 загиблих

    Серед жертв нападу вісім членів місцевого ополчення, шестеро цивільних осіб і офіцер сил безпеки

    Щонайменше 15 осіб загинули внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання «Боко харам» на місто в північно-східній частині Нігерії.

    Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

    «Увечері 12 грудня велика кількість бойовиків «Боко харам» на 11 машинах вдерлася в місто Магумері, приблизно за 40 км на північ від адміністративного центру штату Борно міста Майдугурі, щоб дестабілізувати ситуацію», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, бій терористів із силами місцевого ополчення тривав кілька годин.

    За словами депутата парламенту Нігерії від штату Борно Усмана Занни, серед жертв нападу вісім членів місцевого ополчення, шестеро цивільних осіб і офіцер сил безпеки.

    Як повідомлялося, «Боко Харам» тероризує північні регіони Нігерії вже більше десятиліття. Ця терористична організація прагне створити на території найнаселенішої країни Африки ісламський халіфат.

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    тероризм Африка місто
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